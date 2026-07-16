ドジャースは15日（日本時間16日）、昨年のワールドシリーズでアンディ・パヘス外野手（25）が見せた“劇的キャッチ”を模したボブルヘッド（首振り）人形を9月6日のナショナルズ戦で配布すると発表した。

劇的キャッチは昨年のブルージェイズとのワールドシリーズ第7戦で生まれた。4−4で迎えた9回裏2死満塁で、登板していた山本由伸がクレメントに左中間へ大飛球を浴びた。

左翼手のキケことE・ヘルナンデスと中堅手のパヘスが懸命に打球を追い、最後は両者が衝突。パヘスがキケを吹き飛ばしながらもしっかりとグラブに打球を収め、サヨナラのピンチを切り抜けた。その後、延長戦の激闘の末、ドジャースが勝利しワールドシリーズ連覇を果たした。

パヘスの“劇的キャッチ”がなければ、連覇もなかっただけにファンの記憶にも残る伝説的なプレーとなった。

今回、ボブルヘッド人形となったのはそのシーンで、パヘスがボールをしっかりグラブに収め、キケが倒れ込む瞬間が切り取られている。

球団の公式インスタグラムで配布が発表されると「これ欲しい」「ドジャース史上最高のプレーの1つ」などとファンも盛り上がった。