路線図には存在しない？鶴見線に残る「幻の終点」旧浜安善駅の今
YouTubeチャンネル「ヅカ -新たな視点のディープ観光」が、「【鶴見線】工業地帯路線のもう存在しない幻の終点【旧浜安善駅】」を公開した。動画では、横浜市の工業地帯を走るJR鶴見線にかつて存在した「幻の終点」の現在の姿が紹介されている。
動画の冒頭で投稿者は、鶴見線について「現在3つの終点があるが、かつてはもう1路線分岐があり、その先に浜安善駅という終点が存在した」と解説。現在は路線図に描かれていないその幻の終点を目指し、分岐元である安善駅から徒歩で探索を開始する。
安善駅を出て南東へ進むと、やがて路線図にはない線路が現れる。昭和の面影を色濃く残す錆びた電柱看板などが残されており、工業地帯特有のノスタルジックな雰囲気を醸し出している。
いよいよ旧浜安善駅の跡地に到着すると、駅舎はすでに撤去されており、線路の終端は草に覆われてひっそりと車止めが置かれていた。しかし驚くべきことに、駅自体は廃止されているものの、路線自体は「貨物線として現在も使われている」という。遮断機のない踏切やレトロなバス停など、周辺には今も独特の空気が漂っている。
動画の最後では、草に埋もれた線路と無機質なコンクリートの塊を映し出し、哀愁が漂う廃駅の記憶を視聴者に伝えている。工業地帯の片隅でひっそりと生き続ける路線の姿は、鉄道ファンのみならず、過ぎ去った時代に思いを馳せる人々の知的好奇心を強く刺激する内容となっている。
動画の冒頭で投稿者は、鶴見線について「現在3つの終点があるが、かつてはもう1路線分岐があり、その先に浜安善駅という終点が存在した」と解説。現在は路線図に描かれていないその幻の終点を目指し、分岐元である安善駅から徒歩で探索を開始する。
安善駅を出て南東へ進むと、やがて路線図にはない線路が現れる。昭和の面影を色濃く残す錆びた電柱看板などが残されており、工業地帯特有のノスタルジックな雰囲気を醸し出している。
いよいよ旧浜安善駅の跡地に到着すると、駅舎はすでに撤去されており、線路の終端は草に覆われてひっそりと車止めが置かれていた。しかし驚くべきことに、駅自体は廃止されているものの、路線自体は「貨物線として現在も使われている」という。遮断機のない踏切やレトロなバス停など、周辺には今も独特の空気が漂っている。
動画の最後では、草に埋もれた線路と無機質なコンクリートの塊を映し出し、哀愁が漂う廃駅の記憶を視聴者に伝えている。工業地帯の片隅でひっそりと生き続ける路線の姿は、鉄道ファンのみならず、過ぎ去った時代に思いを馳せる人々の知的好奇心を強く刺激する内容となっている。
YouTubeの動画内容
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