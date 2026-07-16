【ジョージア州アトランタ１５日（日本時間１６日】北中米Ｗ杯準決勝が行われ、６０年ぶり２度目の優勝を目指したイングランドは、アルゼンチンに１―２で敗れ３位決定戦（１８日＝同１９日）に回った。先制しながらも、守備一辺倒となり逆転を許したとあって、同代表ＯＢからトーマス・トゥヘル監督の采配に非難が殺到した。

序盤から互いに闘志むき出しの激戦となったが、０―０で迎えた後半１０分、ＦＷモーガン・ロジャーズ（アストンビラ）のクロスをＦＷアンソニー・ゴードン（ニューカッスル）が右足で合わせ先制。その後は守備を固めて勝利を目指したが、勢いづいたアルゼンチンに４０分、アディショナルタイムと立て続けに得点を許し、夢破れた。

主将のＦＷハリー・ケインは「１―０とリードした後は、ただリードを守ろうとするだけになってしまった。このレベルではそれだけでは不十分だった。あと一歩及ばなかったことは、ただただ悔しい限りだ」と心境を吐露した。

英メディア「ＢＢＣ」によると、元代表ＦＷウェイン・ルーニー氏は１点リードの後、守備的な戦術を取ったトゥヘル監督について「先制点の後、２点目を狙おうとはしなかった。トゥヘルが選んだ賭けは、５バックを採用することだった。その結果、相手に試合の主導権を握られた。トゥヘルが下した決断が、今夜の我々の敗因となった」と断罪。元代表ＦＷクリス・サットン氏も「トゥヘルのコーチングとしての大惨事。アルゼンチンの質に対して３０分間守備を期待することはできない」と批判するなど、大ブーイングとなった。

トゥヘル監督は「残念だ。あと一歩だったのに、得点後に受け身になりすぎて多くのチャンスを許してしまった」と振り返り「もちろん、責任はコーチにある。うまくいかなければ、それが間違っていたと言うのは簡単だ」と語った。