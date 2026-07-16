◇第108回全国高校野球選手権宮城大会1回戦 仙台育英21―0仙台（2026年7月15日 仙台市民）

第108回全国高校野球選手権大会（8月5日開幕、甲子園）の地方大会は15日、29大会で181試合が行われた。22年夏の甲子園で東北勢として初優勝し、2年連続出場を狙う仙台育英（宮城）は仙台との2回戦で初戦を迎え、21―0で大勝した。今秋ドラフト候補に挙がる「4番・右翼」の田山纏（まとい）外野手（3年）が満塁弾を含む3安打7打点で打線を引っ張った。

獅子のエンブレムを描いた学園旗から「ライオン軍団」と呼ばれる仙台育英。4番・田山はバットを持った右手を前へ伸ばし、「いくぞ！」と吠えてから投手と対峙（たいじ）する。小学1年から続けるルーティンだ。「自分に気合を入れるため。高校に入って一回やめようと思ったけど、打てなくなっちゃって」。夏初戦から大勝を呼ぶ咆哮（ほうこう）が響いた。

3回2死満塁。ひと吠えして構え、フルカウントから6球目を右越えへ運んだ。「打った瞬間入ったと思った」。プロ4球団のスカウトの前で豪快な満塁弾を披露し、3打数3安打7打点。「相手の球に反応した結果が本塁打になった。狙っていたわけではない。追い込まれてからも冷静に対応できたのは成長した結果」と落ち着いていた。

大事にする言葉がある。須江航監督からもらった「心は熱く、頭は冷静に」。打者一巡で12得点の初回は死球と右翼への適時三塁打で猛攻に参加。2回も中堅へ2点三塁打を放った。満塁弾で戻ったベンチでは須江監督から「これが高校最後の本塁打にならないように」と声をかけられ、身を引き締めた。

西武などで活躍した星孝典氏（現東北学院大監督）を父に持ち「ライオンズブルー」の血を受け継ぐ星よつはマネジャー（3年）からは「猛獣ですね。打つし、吠えるし、バット投げる」と笑って称される「仙台育英のライオンキング」。高校通算24本塁打へ伸ばし、「甲子園は簡単には届かない。自分たちの野球を崩さずに次戦に臨みたい」と鋭い視線で見据えた。（片山 和香）

◇田山 纏（たやま・まとい）2008年（平20）6月4日生まれ、茨城県鉾田市出身の18歳。3歳から野球を始め、鉾田南中では主に投手や外野手としてプレー。仙台育英では外野手として1年秋からベンチ入り。遠投120メートル、最速148キロ。1メートル78、85キロ。右投げ左打ち。

【記者フリートーク】仙台育英の強さの秘訣（ひけつ）の一つは須江監督の下で培われた高い言語化力だ。6月中旬に星マネジャーに弟子入りして“女子マネ体験”した際、練習試合のベンチに入って飛び交う言葉の質に驚かされた。

たとえばブルペン捕手と須江監督の会話。救援投手を選ぶため投球練習をしていた2人の状態を尋ねられ、「自分は◯◯投手だと思います。（10点満点で）7点くらいです。今日一番いいのはスライダー、次は真っすぐです」と即答。なんと無駄のない会話だろう。星マネジャーも「入部してから、みんな話すのがうまくなっている」と証言。夏初戦もベンチでは高度なやりとりが繰り広げられていたはずだ。（アマチュア野球担当・片山 和香）