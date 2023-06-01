ニチレイの物流子会社がサイバーアタックを受け、ケンタッキーやくら寿司、イオンなどの営業に影響が及んでいます。

ニチレイの物流をめぐっては、13日午前6時50分ごろ、不正アクセスによるシステム障害が発生し、冷凍食品の出荷業務などに支障が出ました。

ケンタッキーやくら寿司などの商品に欠品が出るなど影響が生じ、大手スーパーのイオンなどでも一部店舗で、冷凍食品などの欠品が出ているといいます。

なぜ、ここまで多くの企業が影響を受ける事態となっているのでしょうか。

物流に詳しい流通経済大学の矢野裕児教授によりますと、ニチレイグループは低温物流において、重要な役割を果たしていると指摘します。

矢野教授は、「低温物流は、一貫して温度管理をしながら、輸送することが必要」とした上で、ニチレイグループについて、「冷蔵倉庫だけでなく、配送するとこも含めて一貫してやってるという意味で最大手だ」としています。

そのため、「自社以外の、商品としてできあがった物から、途中段階の食材まで、非常に多くの物を運んでいる」「企業の温度管理をする部門を受託しているので、その受託している企業がみな影響を受ける」と述べました。

また、矢野教授は、「以前であれば温度管理をせずに配送していた商品などについても、温暖化や衛生管理の観点などから、サプライチェーン全体で、一貫して温度管理を行わないといけないニーズが非常に増えている」と、低温物流自体のニーズの高まりも指摘しました。