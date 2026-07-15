ことし最大規模の倒産と言われている大阪市の決済代行会社「全東信」が破産した影響が、福岡でも広がっています。500万円以上の売上金が回収できない恐れがある店も出ています。

福岡市西区の「味彩よひら」は、築170年の古民家で地元の旬の食材を使った和食が楽しめる料理店です。



■曽我部愛麗（あいり）アナウンサー

「味付けはあっさりしていますが、タマネギとお肉の甘さがより引き立っています。」





レジのすぐ横には。■曽我部アナウンサー「決済会社が破産したためクレジットカードでの支払いができない状況と書かれています。」

破産した会社というのは、大阪市に本社がある全東信です。



全東信は、店とカード会社の間を取り持つ決済代行会社です。



店がカード決済を導入しようとする際、カード会社との個別の契約や決済システムの構築など、手間やコストがかかります。



決済代行会社が間に入ることで、そうした手間やコストを削減できるメリットがあります。



一般的に、クレジットカードで支払われた代金がカード会社から店側に入金されるのは、およそ半月後です。



一方で、全東信は代金を立て替えることで、決済からおよそ5日後という異例の早期入金を売りにしていました。



手数料分は高くつきますが、資金繰りに悩む中小企業にとって重宝されていたサービスということです。



「味彩よひら」には、少なくとも6月分の売り上げが未払いです。



■味彩よひら・桑原絢心（けんしん）さん

「被害としては500万円以上の売上金が回収できない見込みです。」



さらに、予約客にはカード決済ができなくなったことを、事前に電話で伝えるようにしていると言います。



娘の「お食い初め」で来店した人は。



■訪れた人

「手元に現金があるか確認して、払えそうなぐらいはあったので、今回は大丈夫かなという感じです。」

全東信によりますと、加盟店はおよそ20万店。そのうち2万店で、7月1日以降に発生した売上金が未払いとなっていて、その総額は53億円に上るということです。



企業の倒産に詳しい東京商工リサーチによりますと、負債総額は1151億円以上で、ことし最大規模の倒産です。



飲食店や夜の接客店舗を中心に影響が出るとみられています。

■東京商工リサーチ福岡支社 情報部・渡辺賢一郎部長

「資金に余裕のない店については、かなり厳しくなってくるのではないかとみています。特にインバウンド、海外の客が多い店ではクレジットカードを多用していますので、客がなかなか入らないということになりかねないと思います。」



10日、赤沢経済産業相は、影響が出ている事業者の資金繰りや事業継続に支障が出ないよう、全国378か所の政府系金融機関に特別相談窓口を設置するなどの対応を発表しています。



■渡辺部長

「政府としてもセーフティネットや手続きを進めていますので、急激に倒産が増えることはないかもしれませんが、徐々に影響が出てくるのではないかとみています。」



国も対応に動く事態となっている決済代行「全東信」の破産。未払い金が支払われる見込みは立っていないということです。