くら寿司、寿司ネタなど一部欠品を報告…フェア商品の状況も伝える 取引先のシステム障害が影響
回転寿司チェーンの「くら寿司」は15日、同社サイトを通じ、「一部店舗での商品の欠品・配送遅延に関するお詫びとお知らせ」を公表した。
【画像】くら寿司、商品の欠品・配送遅延を報告（全文）
「現在、当社のお取引先様への不正アクセスの影響によりシステム障害が発生しております。これに伴い、当店への寿司ネタや冷凍食品、一部食材の配送に遅れおよび未着が生じております。そのため、一部商品において一時的な欠品やご提供・お届けの遅れが発生し、お客様には多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と伝えた。
その上で「また、7月10日より販売中のフェア商品『北海道サーモン』におきまして、欠品しないよう関係各社様のご尽力、全従業員による精一杯の努力によって確保できました」と報告。
「引き続き、安心安全な食をお届けできるように努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。
【画像】くら寿司、商品の欠品・配送遅延を報告（全文）
「現在、当社のお取引先様への不正アクセスの影響によりシステム障害が発生しております。これに伴い、当店への寿司ネタや冷凍食品、一部食材の配送に遅れおよび未着が生じております。そのため、一部商品において一時的な欠品やご提供・お届けの遅れが発生し、お客様には多大なるご迷惑とご不便をおかけいたしますことを深くお詫び申し上げます」と伝えた。
その上で「また、7月10日より販売中のフェア商品『北海道サーモン』におきまして、欠品しないよう関係各社様のご尽力、全従業員による精一杯の努力によって確保できました」と報告。
「引き続き、安心安全な食をお届けできるように努めてまいりますので、何卒ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます」とつづった。