ダイアン津田篤宏、ドラマ初主演決定！8月スタートへ　鬼才・上田誠が脚本を当て書き

ダイアン・津田篤宏がドラマ初主演決定。8月1日（土）からはじまるドラマ『タイムトラベルダディ』で、家族・同僚を救うべく“時間”をかけめぐって悪戦苦闘するシングルファザーという難役に挑む。

本作『タイムトラベルダディ』は、人気劇団・ヨーロッパ企画を主宰、日本映画批評家大賞脚本賞、岸田國士戯曲賞など数々の賞に輝く上田誠氏が脚本を手がけた完全オリジナルドラマ。

津田演じる主人公・猪狩喜介は2年前に妻を病で亡くし、高校生の娘と小学生の息子を男手ひとつで育てるシングルファザーだ。

仕事、家事、子育てに追われる“ワンオペ限界”のある日、子どもたちのアクシデントと部下の大失態が同時多発。進退きわまりオロオロする喜介の前に突如、未来からやって来たという“もうひとりの自分”が現れる。

その“未来の自分”によると、なぜか自宅の庭にタイムマシンが出現したとのことで、喜介はあまりの多忙さから“その日1日”に限って時間を巻き戻し、自分を増やしてトラブルを乗り切ることに。

はたして喜介は無事、家族や同僚の危機を救うことができるのか。そして、そもそもタイムマシンが喜介の家に出現した理由とは？

時間軸を自在に操る劇作家として知られる上田氏は、SF要素とともに一貫して人間のおかしさ、愛おしさを描き続けてきた。本作は、“時間もの”の名手である氏が2026年夏、新たに紡ぎあげた、愛と再生のタイムトラベルコメディーとなっている。

◆「津田さん以外、考えられない！」

多忙すぎて常にイライラ、怒鳴りたいのをなんとかこらえて日々過ごしている喜介。どこか情けなくて、どこか愛らしい“平凡なお父さん”であり、“平凡な中間管理職”だ。

上田氏は、人間味をにじませるこのキャラクターを演じられるのは「津田さん以外、考えられない」と感じ、「津田さんをめがけて話を考えていきました」と、津田への“当て書き”で脚本を執筆したことを明かしている。

企画・監督は、『しくじり先生 俺みたいになるな！』の生みの親であるテレビ朝日・北野貴章が担当。バラエティー番組の演出・プロデュースのほか、舞台やドラマの脚本、演出でも異彩を放つ北野が、“主演・津田篤宏×脚本・上田誠”という最強の布陣を得て極上のSFコメディーを作り上げる。

◆“妻”橋本マナミとドラマ初共演

津田演じる主人公・喜介の亡妻・華代を演じるのは、橋本マナミ。

津田とはバラエティーでの共演や同じ作品に名を連ねたことはあるものの、ドラマ作品でがっつり共演するのは今回が初。2人がどんな夫婦の姿を見せてくれるのか注目だ。

娘・花梨役は、『義母と娘のブルース』（2018年／TBS）で脚光を浴び、その後も連続テレビ小説『スカーレット』（2019年／NHK）などで繊細な演技を披露してきた横溝菜帆。

さらに、『室井慎次 敗れざる者』『室井慎次 生き続ける者』（ともに2024年）出演の子役・前山こうがが息子・幹太をはつらつと演じる。

オファーを受けたときは、“まさか主役!? 嘘なんちゃうかな!?”って驚きました。ドラマには度々出演してきましたが、これまではちょっとした役が多かったので、主役と聞いてとにかくビックリしたんです。

タイムトラベルが複雑なストーリーなので、最初は自分の理解力がなくて追いつくのが大変でしたが、撮影が進むうちにだんだん理解していって、めっちゃ面白い脚本やんか！と感動しました。

でも、撮影は…一切、休みがなくて、ほんま大変でしたわ！ 僕が演じる喜介はタイムトラベルを繰り返して自分が何人も出てくる設定なので、大変そうやなぁとは思ってたんですけど…いざ撮影がはじまったら“こんなにも過酷なんか！”って思い知らされました。

とりあえず長ゼリフだけは撮影前日までになんとかアタマに入れましたが、それ以外はリハでなんとかなるやろって、腹をくくって臨みました。結果、なんとかなったんで、ずいぶん自信がつきましたね。

今後は、連ドラはもちろん、将来的には朝ドラ、大河ドラマとか、半年〜1年のスパンの大作に超重要な役で出てみたいですね。あと、映画もやりたいです。千鳥の大悟さんがカンヌ（国際映画祭）に行ったから、僕はハリウッドを目指したいですね。

この『タイムトラベルダディ』は第1話から伏線がいっぱいはりめぐらされていて、実はすごいヒントが隠されてますんで、それを見逃さないでほしい！ まずは地上波で見てもらって、わからんかった人は、『TVer』で何回も見直してほしいです！

◆上田誠（脚本）コメント

津田さんが忙しすぎるシングルファザーで、忙しすぎてタイムトラベルして自分で自分を助ける、みたいなドラマが作れたらよさそうですよね！ と監督の北野さんと盛り上がり、しかしこれは津田さん以外考えられないですね、となりまして、もう津田さんをめがけて話を考えていきました。

そしたらほんとに出てくださることになり実現した、という他案なし愚直ストレートな運びです。

ドラマのど真ん中を貫くように書きました。津田さんをややこしさでイライラさせるようにも書きました。タスク量にのたうち回り、時間線に翻弄され、たえず癇癪をかみ殺しながらも、家族と同僚と亡き妻のために奮闘する津田さんの姿をご覧ください。

津田さんがずっと出てますしなんなら1画面に1人以上出てます。

◆北野貴章（企画・演出）コメント

この企画の最初のきっかけは、『くりぃむナンタラ』の収録中に聞いた、津田さんのある一言でした。津田さんが「ドラマの主演ならギャラがナンボ安くてもやる！！」と全力で叫んでいて、それがずっと頭に残っていたんです。「だったら、本当にお願いしてみよう」と企画書を書き、オファーさせていただきました。

とても多忙な津田さんなので9割方断られると覚悟していたぶん、受けていただけたときは本当にうれしかったです。

そして、上田誠さんと話す中で生まれたのが、「忙しすぎるシングルファザーが、タイムマシンで自分を増やしてでも家族を救う」という物語です。

時間SFの鬼才が津田さんに当て書きした脚本は、読んだ瞬間「これは絶対に面白くなる」と震えるほどの完成度。怒っているのに面白い。情けないのに愛おしい。追い詰められているのに、なぜか目が離せない。津田さんの魅力がギュッと凝縮された、唯一無二のストーリーです。

撮影では、津田さんにとんでもない量の芝居をお願いしました。ほぼ出ずっぱりで、しかも”何人もの自分”を演じ分けなければならない。現場では何度も「なんやこれ！！どういうことやねん！」と言いながら、それでも最後まで走り抜けてくれました。その必死さ、おかしさ、あたたかさが、そのまま猪狩喜介という人物に宿っています。

笑えて、泣けて、伏線が回収されていく快感まで味わえる、最高のタイムトラベルコメディーです。1話、2話と進むにつれてどんどん面白くなっていきますので、ぜひ最後まで目撃してください。