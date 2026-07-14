人気セクシー女優がタイ・プーケット島で本気の恋人探しに挑む企画「ピュア恋」プーケット島編が開幕し、今年引退する矢埜愛茉（えま／30歳）が、過去に結婚を見据えた7歳年上の恋人から「仕事がよぎって勃たない」と言われ、交際3ヶ月でスレスになって破局したという切ない失恋経験を告白した。

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ABEMAで配信中の『愛のハイエナ6』は、“愛”をテーマに人間の『欲望』をあぶり出し、つい覗き見したくなる“瞬間”にしゃぶりつく遠慮を知らないドキュメントバラエティ。ニューヨーク（嶋佐和也、屋敷裕政）がMCを務め、さらば青春の光（森田哲矢、東ブクロ）がレギュラー出演する。

今回の第7弾となるプーケット島編では、人気セクシー女優たちがピュアな恋を探すべく集結した。30歳のえまは「今年引退をして30歳になるので、子どもと家庭を築きたい人を探すために、最後の恋愛を探しに来ました。よろしくお願いします！」と力強く自己紹介をしていた。

自己紹介に先立ち、ビーチサイドで行われた昼食会では過去の恋愛についても語られた。えまはちょうど1年前に交際していた男性がいたという。出会ってその日に付き合った7歳上の男性で「この人と結婚してもいいかも」と思っていたが、付き合って3ヶ月くらいでレスになってしまった過去を明かした。相手から「仕事のことがチラついちゃって、緊張してできない」と言われたため、いたすのは無理でも手でしてみようと試みたところ、フィニッシュを迎えたところほぼ水のような状態だったため、「これ私以外の人とやってるのかもしれない」と不安になったそうだ。頑張れば頑張るほど空回りする状況が辛く、「深夜に泣きながら家までタクシーで帰った」と当時の切ない状況を明かしていた。