『ウンナンの気分は上々。』8月放送 名コンビ「シンチャンナンチャン」15年ぶり復活【歴代一覧あり】
TBS系バラエティー『ウンナンの気分は上々。夏』が、8月に放送されることが決定。第2弾となる『ウンナンの気分は上々。』では、元気いっぱいの柳沢慎吾と、そんな柳沢に振り回される南原清隆との名コンビ企画「シンチャンナンチャン」を15年ぶりに届ける。
【写真】2人とも若い！『気分は上々。』30年前のショット
1996年7月に放送開始し、30周年を迎える2026年1月に満を持して放送された『ウンナンの気分は上々。』。さまざまな旅企画を中心に、ウッチャンナンチャンと多彩なゲストたちの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていく“笑いと涙の「友情発見バラエティ」”として人気を博している。
今回は「シンチャンナンチャン」が復活。過去8回の放送では、北は富良野から南は西表島、時には日本を飛び出しオーストラリアのケアンズやフィリピンのセブ島と、とどまることを知らないシンチャンナンチャン。昨年2月には2人でイロモネアに挑戦し、見事100万円を獲得。シンチャンは恒例の「ザ・ベストテンごっこ」「エクソシスト」「かもめが翔んだ日」を今回も仕掛けるのか。過去にはくりぃむしちゅー・有田哲平や船越英一郎も参加したこの旅。今回も強力な新メンバーが加入する。
■「シンチャンナンチャンの旅」過去の旅先と出演者
1）富良野へ行こう！（1996年10月11日、10月18日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾
2）四万十川へ行こう！（1997年1月10日、1月17日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾
3）西表島へ行こう！（1998年1月30日、2月6日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・堀部圭亮
4）夏休みを南の楽園で満喫しよう セブ島（SP 1999年10月8日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・勝俣州和
5）悪魔と美女とケアンズと（SP 2000年10月6日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・ビビる大木
6）口コミ企画第３弾 沖縄の旅（2002年2月15日、2月22日、3月1日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・京本政樹・ビビる大木・秋吉久美子
7）南原・柳沢＆船越英一郎 熊本の旅（2003年3月21日、3月28日、4月4日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・有田哲平・船越英一郎
8）8年ぶりに復活！シンチャンナンチャンの旅 伊豆（SP 2011年4月3日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・キャイ〜ン天野ひろゆき・楽しんご
【写真】2人とも若い！『気分は上々。』30年前のショット
1996年7月に放送開始し、30周年を迎える2026年1月に満を持して放送された『ウンナンの気分は上々。』。さまざまな旅企画を中心に、ウッチャンナンチャンと多彩なゲストたちの人間性が笑いと共に引き出され、そこから新たな親交が生まれていく“笑いと涙の「友情発見バラエティ」”として人気を博している。
■「シンチャンナンチャンの旅」過去の旅先と出演者
1）富良野へ行こう！（1996年10月11日、10月18日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾
2）四万十川へ行こう！（1997年1月10日、1月17日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾
3）西表島へ行こう！（1998年1月30日、2月6日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・堀部圭亮
4）夏休みを南の楽園で満喫しよう セブ島（SP 1999年10月8日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・勝俣州和
5）悪魔と美女とケアンズと（SP 2000年10月6日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・ビビる大木
6）口コミ企画第３弾 沖縄の旅（2002年2月15日、2月22日、3月1日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・京本政樹・ビビる大木・秋吉久美子
7）南原・柳沢＆船越英一郎 熊本の旅（2003年3月21日、3月28日、4月4日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・有田哲平・船越英一郎
8）8年ぶりに復活！シンチャンナンチャンの旅 伊豆（SP 2011年4月3日）
（出演）南原清隆・柳沢慎吾・キャイ〜ン天野ひろゆき・楽しんご