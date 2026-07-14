意識障害や呼吸停止も。深刻な健康被害と高すぎる依存度

「合法だから大丈夫」は嘘。脱法ドラッグの落とし穴

見分けがつかない？日本で違法薬物が広まった背景

フラフラと徘徊？「ゾンビ」と呼ばれる理由と使用実態

日本に上陸した「ゾンビたばこ」の正体

医師と薬剤師が指摘するダイエット薬「マンジャロ」の闇とオンライン診療の盲点

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