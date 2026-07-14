知らぬ間に依存症へ。今知っておきたい「ゾンビたばこ」の巧妙な罠と危険性
訪問薬剤師の菊池遥香が「【薬剤師が警鐘】ゾンビたばこ、若者拡大に懸念」を公開した。動画では、近年国内で急速に広まりつつある「ゾンビたばこ」の正体と、その巧妙な手口、そして若者が無自覚のうちに依存へと陥る危険性について詳しく解説している。
動画の冒頭で菊池は、ゾンビたばこの主成分が「エトミデート」という日本未承認の鎮静剤であり、2025年5月16日に指定薬物に追加になった事実を紹介。
この「エトミデート」が主成分になっている“ゾンビたばこ”は、2023年に中国で流行した後、2024年に沖縄へ上陸し、現在では日本全国へ広がりを見せているという。使用者がフラフラと歩く姿からその名が付けられたが、実態は電子タバコのリキッドに成分を混入させて吸引する手口である。
菊池が特に問題視しているのは、その入手のしやすさと巧妙な誘い文句だ。「笑気麻酔」や「リラックスリキッド」といった言葉で販売されるケースが多いが、医療現場で使用される笑気麻酔とは全く成分が異なる。さらに、ピーチウーロンやパッションフルーツなど、甘い香りのリキッドが使用されており、危険性を感じさせない作りになっている点も、若者が手にとりやすい要因だと指摘した。
また、法規制の目を逃れるために流通する類似化合物にも言及し、「こっちだったら合法だから大丈夫」という言葉には絶対に騙されないでほしいと力強く語る。実際に使用すると、意識障害や幻覚、最悪の場合は呼吸停止で死に至る可能性もある。さらに他の違法薬物に比べて効果時間が短いため、「またこの感覚味わいたい」と繰り返し使用してしまい、急速に依存に陥る恐ろしいメカニズムも明らかにした。
最後に菊池は、「『キマるからちょっと吸ってみなよ』と知らずに巻き込まれるのが一番怖い」と強調。SNSなどで多くの情報が簡単に手に入る現代だからこそ、正しい知識を持ち「自分の身は自分で守る」重要性を訴え、動画を締めくくった。
動画の冒頭で菊池は、ゾンビたばこの主成分が「エトミデート」という日本未承認の鎮静剤であり、2025年5月16日に指定薬物に追加になった事実を紹介。
この「エトミデート」が主成分になっている“ゾンビたばこ”は、2023年に中国で流行した後、2024年に沖縄へ上陸し、現在では日本全国へ広がりを見せているという。使用者がフラフラと歩く姿からその名が付けられたが、実態は電子タバコのリキッドに成分を混入させて吸引する手口である。
菊池が特に問題視しているのは、その入手のしやすさと巧妙な誘い文句だ。「笑気麻酔」や「リラックスリキッド」といった言葉で販売されるケースが多いが、医療現場で使用される笑気麻酔とは全く成分が異なる。さらに、ピーチウーロンやパッションフルーツなど、甘い香りのリキッドが使用されており、危険性を感じさせない作りになっている点も、若者が手にとりやすい要因だと指摘した。
また、法規制の目を逃れるために流通する類似化合物にも言及し、「こっちだったら合法だから大丈夫」という言葉には絶対に騙されないでほしいと力強く語る。実際に使用すると、意識障害や幻覚、最悪の場合は呼吸停止で死に至る可能性もある。さらに他の違法薬物に比べて効果時間が短いため、「またこの感覚味わいたい」と繰り返し使用してしまい、急速に依存に陥る恐ろしいメカニズムも明らかにした。
最後に菊池は、「『キマるからちょっと吸ってみなよ』と知らずに巻き込まれるのが一番怖い」と強調。SNSなどで多くの情報が簡単に手に入る現代だからこそ、正しい知識を持ち「自分の身は自分で守る」重要性を訴え、動画を締めくくった。
YouTubeの動画内容
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