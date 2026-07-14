◇プロボクシング日本スーパーウエルター級タイトルマッチ 左右田泰臣（EBISU K’s BOX）《10回戦》辻本純兵（帝拳）（2026年7月15日 東京・後楽園ホール）

日本スーパーウエルター級タイトルマッチの前日計量が14日、都内で行われ、王者・左右田泰臣（38＝EBISU K’s BOX）と同級6位・辻本純兵（32＝帝拳）はともに69・5キロでパスした。

元K―1ファイターの左右田は今年3月の前戦で神風藍（RK蒲田）を判定で下し、獲得した王座の初防衛戦。「2年間行き詰まっていたが、ここ3週間くらいで一気に変わった。久々に試合が楽しみです」と充実の表情を浮かべた。

キック時代に通ったシルバーウルフジムでの練習を週1回、定期的に行ったことで全体的な体の使い方が向上。「これだわ！」と手応えを得たという。

計量後のフェースオフでは挑戦者の辻本と目を合わせず。「ボクシング転向後は目を合わせて2敗1分け。なのでもうやめようと思った」と苦笑いを浮かべながら「ネガティブに聞こえるかもしれないが、ポジティブな意味でしっかりと自分の動きをして判定で勝ちたい。必ずしもKOで勝つ必要はないし、成長を図る意味で判定勝ちが理想」と自信を示した。

対するプロ18戦目で日本タイトルに初挑戦する辻本は「いよいよ僕の番が来たという感じ。ここまで本当に長かったので明日に向けて今日からリカバリーしたい」と目をギラつかせた。

トラック運転手として週6日、都内の飲食店に総合食品やアルコールを卸している。「夏場は一日で4リットルくらい水を飲みます。マジでキツイです」と苦笑いを浮かべる。運送業のアルバイトと並行しながら帝拳ジムでの練習を重ね、つかんだチャンス。タイトル獲得後もアルバイトは継続する予定だが「週4日くらいに減らせたら。環境が少しでも変わってくれればいい」と青写真を描く。

地元・長崎からは40人の応援団が駆けつける予定だといい「応援してくれる方が少しでも報われれば。お世話してくれる方のためにも絶対に獲らないと」と覚悟を口にした。