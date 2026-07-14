『オモウマい店』能登半島地震で休業→2年4ヶ月ぶりに営業再開へ 寿司店「津久司」最新映像を紹介
きょう14日放送の中京テレビ・日本テレビ系『ヒューマングルメンタリー オモウマい店』(毎週火曜 後7：00〜)は、2時間スペシャルで届ける。「ずっと明るい寿司親子〜最新映像〜」が登場する。
【オモウマ写真】10貫1200円の“寿司ランチ”
2022年から番組が密着している、石川・能登町宇出津にある寿司屋「津久司」。能登の地魚12貫に漬け丼が付いた“大盛寿司ランチ”を1000円で提供する人気店だったが、2024年の元日に起きた能登半島地震によって店や自宅が大きな被害を受け、休業を余儀なくされる。
店主の坂さんは、週末に全国を巡る出張寿司を始めるなど、さまざまな苦難を一緒に暮らす息子・アオイくんと共に乗り越えてきた。復興がなかなか進まず、町からは人も店も減り続ける中、それでも坂さんは移転を選ぶことなく、当地での再開を決意。25年には、再オープンの日取りを26年4月に定める。今回の最新映像では、「津久司」再オープンまでの日々を紹介する。
26年に入り、2月には震災により故障した水道の工事を行い、3月にはガス器具を取り換え、湯沸かし器を新調し、ついに厨房内の流し場でお湯が使えるように。また電気器具の工事が行われ、照明器具やコンセント、エアコンを設置。電気工事を担当した職人の方に感謝の気持ちを込め、坂さんは宇出津産のワカメや珠洲産の岩海苔を使ったすまし汁やだし巻き卵などを振る舞う。「いよいよ感が出てきました」と、再開までの日が迫る中、店にはアオイくんを驚かせる来訪者が……。
そして能登半島地震から833日目を迎えた26年4月13日。「津久司」はついにプレオープン。能登の魚を使ったのり汁付きの“寿司ランチ”は、6貫800円、8貫1000円、10貫1200円の3種で、学割も用意。最初の客は、近所で鍛冶店を営むご夫婦。寿司ランチ10貫を堪能。以降、地元の人や常連などお世話になった人たちが次々と来訪し「感慨深いですね。2年かかっちゃいましたけど」と、ようやくかなった再開をしみじみとかみ締める。
同月25日の再オープン当日は、午前3時半から仕込みを開始。番組でもおなじみの店から次々と祝花が届く中、店前には開店を待ちわびる人だかりもでき始める。「この風景を見たかった」と胸いっぱいの坂さんは、アオイくんと一緒に暖簾を出すために、店の外へ。そのとき、アオイくんが「はじめて見た」ものとは。
このほか、「卵卵（たまらん）！とま卵（らん）！食べてご卵（らん）！無限卵食堂」が登場する。
【オモウマ写真】10貫1200円の“寿司ランチ”
2022年から番組が密着している、石川・能登町宇出津にある寿司屋「津久司」。能登の地魚12貫に漬け丼が付いた“大盛寿司ランチ”を1000円で提供する人気店だったが、2024年の元日に起きた能登半島地震によって店や自宅が大きな被害を受け、休業を余儀なくされる。
26年に入り、2月には震災により故障した水道の工事を行い、3月にはガス器具を取り換え、湯沸かし器を新調し、ついに厨房内の流し場でお湯が使えるように。また電気器具の工事が行われ、照明器具やコンセント、エアコンを設置。電気工事を担当した職人の方に感謝の気持ちを込め、坂さんは宇出津産のワカメや珠洲産の岩海苔を使ったすまし汁やだし巻き卵などを振る舞う。「いよいよ感が出てきました」と、再開までの日が迫る中、店にはアオイくんを驚かせる来訪者が……。
そして能登半島地震から833日目を迎えた26年4月13日。「津久司」はついにプレオープン。能登の魚を使ったのり汁付きの“寿司ランチ”は、6貫800円、8貫1000円、10貫1200円の3種で、学割も用意。最初の客は、近所で鍛冶店を営むご夫婦。寿司ランチ10貫を堪能。以降、地元の人や常連などお世話になった人たちが次々と来訪し「感慨深いですね。2年かかっちゃいましたけど」と、ようやくかなった再開をしみじみとかみ締める。
同月25日の再オープン当日は、午前3時半から仕込みを開始。番組でもおなじみの店から次々と祝花が届く中、店前には開店を待ちわびる人だかりもでき始める。「この風景を見たかった」と胸いっぱいの坂さんは、アオイくんと一緒に暖簾を出すために、店の外へ。そのとき、アオイくんが「はじめて見た」ものとは。
このほか、「卵卵（たまらん）！とま卵（らん）！食べてご卵（らん）！無限卵食堂」が登場する。