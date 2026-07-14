銘石の秘密は“地下60mの手作業”にあった！大谷石が採掘から加工を経て美しい建築物に生まれ変わるまで

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工場の製造ライン、伝統工芸の技術、驚きの清掃や大規模な掘削作業に至るまで！プロの仕事がどのように行われているかというプロセスそのものに価値を見出し、その現場を淡々と、そして丁寧に映像化するドキュメンタリーチャンネルです。