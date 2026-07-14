フランス代表に「フランス人は一人もいない」　元スペイン首相の“人種差別的コラム”が波紋　母国代表選手も怒りの声「この時代になっても、まだ…」【W杯】

多種多様なルーツを持つ選手たちで組まれているフランス代表(C)Getty Images

スペインの政治家が放った発言がビッグゲームに水を差した。

物議を醸しているのは、2011年から2018年までスペインの首相を務めたマリアーノ・ラホイ氏は、現地時間7月14日に行われる北中米ワールドカップ（W杯）準決勝のフランス代表戦に向けて日刊紙『El Debate』に掲載したコラムだ。同氏は「（フランスは）とてもハイレベルなチームだ。ただし、フランス人は一人もいない」と記述し、多様なルーツを持つ選手が揃う相手を侮辱する考え方であると波紋を呼んでいる。

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当然ながらラホイ氏の考えは、チームの実力には何ら無関係である。ゆえにフランス国内では猛反発が生まれている。日刊紙『Le Parisien』は「国際大会のたびに、うんざりするような決まり文句が繰り返される」と嘆き。さらに同国のスポーツ専門ラジオ局『RMC Sport』に出演したジャン＝ノエル・バロ外務大臣は「卑劣で、実に情けない言動だった」と糾弾している。

「今のフランス代表が我が国の素晴らしいイメージを世界に発信していることを嬉しく思う。出身地、肌の色、居住地、年齢に関係なく、すべてのフランス人が、自分たちを鼓舞するこのチームを応援するために団結している。愚かで、凡庸で、下品な人種差別には、いまだに驚かされるばかりだ」

フランスで反発が起きるのは必然だが、ラホイ氏の“展望記事”は母国内でもハレーションを生んでいる。スペイン代表FWのボルハ・イグレシアスは「この時代になっても、まだああいう発言に対処しなきゃいけないなんて、まったく驚きだ」と吐露。「悪意はなかったのかもしれないけど、少なくとも慎重にはなるべきだろ」と大物政治家への本音をぶちまけている。