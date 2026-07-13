「彼女を殺して自首しに来た」交際相手を金づちで殴り殺害か 札幌市
『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『彼女を殺して自首しに来た』交際相手を金づちで殴り殺害か」についてお伝えします。
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13日朝、送検された、自称・アルバイト従業員の岡本優斗容疑者（33）。11歳年下の“交際相手”を殺害した疑いがもたれています。
その凶器は…。
岡本容疑者
「金づちで殴り殺したことに間違いありません。取り返しのつかないことをした」
『金づち』でした。
事件が起きたのは11日、札幌市の岡本容疑者の自宅マンション。
交際相手とみられる看護師の佐藤紗菜さんに対し、金づちで頭などを複数回殴ったとみられる岡本容疑者。
警察によりますと、佐藤さんは頭頂部や後頭部にケガをし、寝室の壁に頭がもたれかかるように倒れていて、手から腕にかけても複数の傷があったということです。
その2時間後…。
岡本容疑者
「彼女を殺して自首しにきた」
岡本容疑者が警察署を訪れたことで、事件が発覚。捜査関係者によりますと、岡本容疑者は「交際関係のもつれがあった」という趣旨の供述をしているということです。
同じマンションの住人
「（事件当時）家にいたが何も感じなかった。治安悪いとか聞いたことがない。信じられない」