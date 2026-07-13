『news every.』の「ミダシ」が気になるニュース。「『彼女を殺して自首しに来た』交際相手を金づちで殴り殺害か」についてお伝えします。

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13日朝、送検された、自称・アルバイト従業員の岡本優斗容疑者（33）。11歳年下の“交際相手”を殺害した疑いがもたれています。

その凶器は…。

岡本容疑者

「金づちで殴り殺したことに間違いありません。取り返しのつかないことをした」

『金づち』でした。

事件が起きたのは11日、札幌市の岡本容疑者の自宅マンション。

交際相手とみられる看護師の佐藤紗菜さんに対し、金づちで頭などを複数回殴ったとみられる岡本容疑者。

警察によりますと、佐藤さんは頭頂部や後頭部にケガをし、寝室の壁に頭がもたれかかるように倒れていて、手から腕にかけても複数の傷があったということです。

その2時間後…。

岡本容疑者

「彼女を殺して自首しにきた」

岡本容疑者が警察署を訪れたことで、事件が発覚。捜査関係者によりますと、岡本容疑者は「交際関係のもつれがあった」という趣旨の供述をしているということです。

同じマンションの住人

「（事件当時）家にいたが何も感じなかった。治安悪いとか聞いたことがない。信じられない」

調べに対し、容疑を認めているという岡本容疑者。警察は、司法解剖をするなどして事件の経緯や動機について、詳しく調べています。