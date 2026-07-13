国会空転の影響で中断していた「国民会議」が、13日再開されました。食料品の消費税率を来年4月から２年限定で１％に下げる議長案に対し、野党は強く反発しています。

【写真を見る】食料品の消費税率どうなる？“飲食店の苦悩” 2年限定で1％に下げる議長案に野党は強く反発… “実質ゼロ化”の行方は

（大石邦彦アンカーマン）

私が取材した名古屋の飲食店では、これまでは店内飲食とテイクアウト、同一料金だったので、税率差が今後大きく開くことでどう対応すればいいのか、悩んでいました。

“消費税率引き下げ”について、飲食店の苦悩とはどういったものがあるのでしょうか。

今は、ナフサショックもあって食材・容器が高騰しています。持ち帰りでも安くはなかなかできないと。

一方で安くしないと、持ち帰りのお客さんから「なんで安くなんないんだよ」というクレームが出るんじゃないか、そこが怖いそうです。

さらに、レジの設定が面倒。その経費も自分たちの負担になるのでばかにならない。そして、2年後の措置終了を“値上げ”と受け取られかねない、そこが心配だという話なんです。消費税がどうなるのか、行方が気になります。

食料品消費税“実質ゼロ化”とは 与野党の攻防は…

元々はチーム未来以外は、衆院選ではみんな減税でまとまっていたのに、なんで話がまとまらないのか不思議な感じもしますが、今出ている話が、食料品消費税の“実質ゼロ化”なんです。

最近では1％にしようという話だったんですが、自民党の議長提案で出された実質ゼロとはどういうことか。

これは、食料品消費税8％から食料品消費税1％を2年間やって、2年後に給付付き税額控除に流れていきますよと。

でもこれは1％なので、「公約違反じゃないか」という批判を恐れて、来年と再来年の秋ぐらいには、中低所得者に食料品消費税1％分、つまり減税できなかった分を給付して実質ゼロにしましょうというものなんです。

実質「ゼロパーセント」と「1パーセント」でどう違う？

では、実質0％と1％でどうなるのか。

野村総研 エグゼクティブ・エコノミスト 木内登英さんの試算によると、例えば家計負担減少額は、4人家族では0％の場合は7万1460円。1％の場合は6万2528円です。

一方で減税規模は0％だと5兆円、１％だと4.4兆円。

さらに、実質GDPの押し上げ効果は、0％だと＋0.22％、1％だと＋0.19％と、さほど変わりません。

こうした中、与党と野党は「実質ゼロ化」についてどんな主張をしているんでしょうか。

それぞれの主張をみてみると…

まず与党は「エンゲル係数が高い、主に低所得者に恩恵があるのでは」とする一方で、野党からは「高所得者にも恩恵がある」というような批判が。

そして、与党側は「1％であればレジの改修が容易」とする一方で、野党としては「そのレジの改修や決済会社の負担が大きい」としています。

そして、「物価上昇、買い控えを抑制できて景気を維持できる」と与党は主張していますが、野党は「2年後の“値上げ”で不況になるのでは、大増税にならないのか」と批判しているということなんです。

与野党で折り合いが果たしてつくのか、最終的には高市総理の決断にかかっていますが、秋に臨時国会、そして来年4月からの実施を目指すと見られています。