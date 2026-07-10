「日本のヤンキーは信号を守る」韓国人が驚愕した“マイルドすぎる”実態とギャップ

「郷に入っては郷に従え」の洗礼 スーパーでの買い物姿まで会社に通報された韓国人の地方生活

医学博士・皮膚科専門医が解説「韓国人はなぜ肌が綺麗なのか」皮膚科は“肌のジム”である