【Amazon プライムデー】寝苦しい夜に。リカバリーウェア「BAKUNE」が最大20％OFFに
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「BAKUNE」とは
2018年設立の株式会社TENTIALが展開するリカバリーウェア。血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマです。快適な眠りに特化した設計で、一日の約1/3をしめる睡眠時間を快適にサポートしてくれます。
寝ている間に疲れを癒す特殊繊維「SELFLAME®」
自らの体温による遠赤外線を輻射させる特殊繊維「SELFLAME®」を使用。血行が促進されることで、血流の改善や疲労回復が期待できます。
血行を促進し、肩こりや腰痛を緩和
血行促進効果によって肩や腰などの筋肉のハリ・コリを軽減。同じ姿勢を長時間持続するデスクワークなどで筋肉のこわばりや血流の悪化を感じている人にも最適です。
自然な寝返りで、心地よい睡眠へ
肩や腕回りの形状を工夫し、寝返りを打ちやすく設計。寝返りを打つときに服がまとわりつきにくく、体をスムーズに動かすことができるため、自然な寝返りをサポートします。
参考：https://tential.jp/features/howtochoose_recoverywear_sleepitem
速乾性に優れ、さらりとした着心地の「BAKUNE Dry（バクネ ドライ）」
メンズ
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レディース
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伸縮性が高く、軽やかな着心地の「BAKUNE Mesh（バクネ メッシュ）」
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