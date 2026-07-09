「なんか無理…」は心が離れた証拠？知っておきたい人間関係で幻滅したときの7つのサイン
ココヨワチャンネルが「「正直冷めた…」相手に対して幻滅した時のサイン7選／心の距離はこの言動でわかります」を公開した。動画では、カウンセラーで作家のRyota氏が、人間関係において相手に幻滅した際に現れる7つのサインについて解説している。
身近な人に対して「一緒にいたくない」「なんか無理かも」と感じる背景には、相手への「幻滅」が隠れているとRyota氏は指摘する。動画内で紹介される1つ目のサインは、「何も期待しなくなっている」ことだ。人は無意識に相手に期待し、期待通りであってほしいからこそ注意や意見を言うものだが、期待がなくなると感情も動かず、「もうこの人無理だな」と見切りをつけてしまうという。
2つ目のサインは「助言をしたくない」。相手のためを思ってのアドバイスをやめるのは、「関わりたくない」という気持ちが強くなっている証拠だと語る。続く3つ目には「いつもより厳しく発言する」を挙げ、普段はおとなしい人でも「縁が切れても構わない」と思った瞬間に、これまで我慢していたことを言えるようになると解説した。
4つ目以降は、「受け付けない感覚がある」「相手への尊敬が全くない」「相手を変えたいより、離れたい」「一緒の仲間と思われたくない」と続く。特に「生理的に無理」という感覚は、倫理的に問題のある行動などを目の当たりにし、その人と「同じ仲間と思われたくない」という強い拒絶反応から生じると分析している。
最後にRyota氏は、人間関係には始まりもあれば終わりも来ると述べ、「会う理由がないのに一緒にいなきゃいけない、それで苦痛だって思うんならだいたい無理してますね」と語る。自身の心に現れるサインを見逃さず、マイナスな関係性を見直すことの重要性を説いて締めくくった。
身近な人に対して「一緒にいたくない」「なんか無理かも」と感じる背景には、相手への「幻滅」が隠れているとRyota氏は指摘する。動画内で紹介される1つ目のサインは、「何も期待しなくなっている」ことだ。人は無意識に相手に期待し、期待通りであってほしいからこそ注意や意見を言うものだが、期待がなくなると感情も動かず、「もうこの人無理だな」と見切りをつけてしまうという。
2つ目のサインは「助言をしたくない」。相手のためを思ってのアドバイスをやめるのは、「関わりたくない」という気持ちが強くなっている証拠だと語る。続く3つ目には「いつもより厳しく発言する」を挙げ、普段はおとなしい人でも「縁が切れても構わない」と思った瞬間に、これまで我慢していたことを言えるようになると解説した。
4つ目以降は、「受け付けない感覚がある」「相手への尊敬が全くない」「相手を変えたいより、離れたい」「一緒の仲間と思われたくない」と続く。特に「生理的に無理」という感覚は、倫理的に問題のある行動などを目の当たりにし、その人と「同じ仲間と思われたくない」という強い拒絶反応から生じると分析している。
最後にRyota氏は、人間関係には始まりもあれば終わりも来ると述べ、「会う理由がないのに一緒にいなきゃいけない、それで苦痛だって思うんならだいたい無理してますね」と語る。自身の心に現れるサインを見逃さず、マイナスな関係性を見直すことの重要性を説いて締めくくった。
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主に人間関係やメンタルヘルスについて、身近な例えを交えて解説しています。