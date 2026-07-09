最大の復讐は「関心を持たないこと」。心理学に基づいたエネルギーを奪われない戦い方

苦労は「人を大きく成長させる」…本当に苦労した人が気づくお金より大切なものと「親切な人」の存在

【マウント無効化】見下されたらこれをしろ！相手のプライドをへし折るやり返し方7選