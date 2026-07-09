『ポテトチップス』片面だけカラーに理解の声 裏面は白黒…節約継続の“貧ぼっちゃま”仕様で話題
■『おぼっちゃまくん』貧ぼっちゃま？スタイルのパッケージ
カルビー株式会社は9日、中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応として実施していた「ポテトチップス」など一部商品の2色印刷（白黒）パッケージについて、表面のフルカラー印刷を再開することを発表した。27日週より順次生産を切り替えて販売していく。パッケージも公開し、表面はフルカラーで明るいが裏面は白黒のままで、ネット上ではアニメ『おぼっちゃまくん』登場キャラの「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」と話題になっているが、これが早くも理解を得ている。
【画像】気になる！カルビーのポテチ＆かっぱえびせんの新たな袋
表面フルカラー印刷再開についてカルビー公式サイトでは「中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応として実施していた一部商品の2色印刷パッケージについて、当社の直近の原材料の調達見通しを踏まえ、段階的に仕様の見直しを実施することとしましたので、お知らせします。商品の安定供給を最優先に、調達状況を見極めながら、節約を継続してカラー印刷を再開してまいります」と説明。
続けて「当社では、カラーパッケージは商品に関する必要な情報を適切にお伝えし、お客様に安心して商品をお選びいただくうえで重要な役割を担うと考えております。当面は、2色印刷パッケージに変更していた「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など計8品について、パッケージ表面のフルカラー印刷を再開し、2026年7月27日（月）週より順次生産を切り替えて販売いたします」と伝えた。
最後に「当社は今後も、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
公開された表面はフルカラー印刷で裏面は白黒のままのパッケージが公開されると、ネット上では、アニメ『おぼっちゃまくん』登場キャラの「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」と話題に。
「貧保耐三（びんぼっちゃま）」は、元・上流家庭、今は没落して超ビンボー人。プライドは高いが地位は低い。前だけスーツで後ろは全裸というインパクト大な服を着て、5人の幼い弟妹と暮らしているというキャラクターだ。
今回のパッケージに、前だけ立派で裏は控えめな「貧ぼっちゃま」を連想したアニメファンが多く、ネット上では「ほんとだ、貧ぼっちゃま仕様わろた（笑）」「パッケージを貧ぼっちゃま仕様に変更」「片面カラーを貧坊っちゃまって言うの草」「貧ぼっちゃま仕様という表現でテラワロタ」などと反応。
一方、フルカラー印刷で目立つ表面、白黒のままの裏面パッケージは、カルビーの「節約を継続してカラー印刷を再開してまいります」の説明通り、節税も兼ね備えた”いいとこ取り”で、ネット上では「むしろこれは今の時代にも即したコストカットで、全面フルカラーよりも適切では？って思っちゃうな。後ろの面がカラーだろうがモノクロだろうが、誰も気にしない所だし」「裏面はカラーじゃなくても特に問題なさそう」などの声が出ている。
カルビー株式会社は9日、中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応として実施していた「ポテトチップス」など一部商品の2色印刷（白黒）パッケージについて、表面のフルカラー印刷を再開することを発表した。27日週より順次生産を切り替えて販売していく。パッケージも公開し、表面はフルカラーで明るいが裏面は白黒のままで、ネット上ではアニメ『おぼっちゃまくん』登場キャラの「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」と話題になっているが、これが早くも理解を得ている。
表面フルカラー印刷再開についてカルビー公式サイトでは「中東情勢の影響による印刷原材料の調達不安定化への対応として実施していた一部商品の2色印刷パッケージについて、当社の直近の原材料の調達見通しを踏まえ、段階的に仕様の見直しを実施することとしましたので、お知らせします。商品の安定供給を最優先に、調達状況を見極めながら、節約を継続してカラー印刷を再開してまいります」と説明。
続けて「当社では、カラーパッケージは商品に関する必要な情報を適切にお伝えし、お客様に安心して商品をお選びいただくうえで重要な役割を担うと考えております。当面は、2色印刷パッケージに変更していた「ポテトチップス」や「かっぱえびせん」、「フルグラ」など計8品について、パッケージ表面のフルカラー印刷を再開し、2026年7月27日（月）週より順次生産を切り替えて販売いたします」と伝えた。
最後に「当社は今後も、地政学的リスクを含む事業環境の変化に、機動的かつ柔軟に対応しながら、安全・安心でご満足いただける商品をお届けできるよう努めてまいります。何卒ご理解賜りますよう、よろしくお願い申し上げます」と伝えた。
公開された表面はフルカラー印刷で裏面は白黒のままのパッケージが公開されると、ネット上では、アニメ『おぼっちゃまくん』登場キャラの「貧保耐三（貧ぼっちゃま）」と話題に。
「貧保耐三（びんぼっちゃま）」は、元・上流家庭、今は没落して超ビンボー人。プライドは高いが地位は低い。前だけスーツで後ろは全裸というインパクト大な服を着て、5人の幼い弟妹と暮らしているというキャラクターだ。
今回のパッケージに、前だけ立派で裏は控えめな「貧ぼっちゃま」を連想したアニメファンが多く、ネット上では「ほんとだ、貧ぼっちゃま仕様わろた（笑）」「パッケージを貧ぼっちゃま仕様に変更」「片面カラーを貧坊っちゃまって言うの草」「貧ぼっちゃま仕様という表現でテラワロタ」などと反応。
一方、フルカラー印刷で目立つ表面、白黒のままの裏面パッケージは、カルビーの「節約を継続してカラー印刷を再開してまいります」の説明通り、節税も兼ね備えた”いいとこ取り”で、ネット上では「むしろこれは今の時代にも即したコストカットで、全面フルカラーよりも適切では？って思っちゃうな。後ろの面がカラーだろうがモノクロだろうが、誰も気にしない所だし」「裏面はカラーじゃなくても特に問題なさそう」などの声が出ている。