6月23日に最終回を迎えたフジテレビの連ドラ「夫婦別姓刑事」。7月1日配信の「週刊文春 電子版」（以下、「文春」）は、同ドラマで主演の佐藤二朗が、撮影現場で同じく主演の橋本愛へのハラスメント行為に及んだとの“疑惑”を報じた。今回、佐藤が初めて「週刊新潮」のインタビューに応じ、彼の知りうる限りの全てを語った。

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【写真を見る】睡眠障害が悪化し、「抑うつ状態」と診断されたという佐藤二朗 憔悴しきった様子だった

佐藤はまず謝罪の言葉とともに、インタビューを受けた動機についてこう語った。

「このたびは、僕が主演を務めたドラマの撮影現場でのトラブルがこれほど大きな騒動となり、皆さまにご迷惑をかけてしまったことを誠に申し訳なく思っております。いわれのない誹謗中傷が相次いでいます。このままでは誰も幸せにならないとの思いから、あくまで僕自身の視点ではありますが、何が起きていたのかをご説明するためインタビューを受ける決心をした次第です」

ハラスメント疑惑を「文春」が報じた後、世間で盛んに話題になっているのが、佐藤が橋本の楽屋を訪れ「役者をやるべきではない」と語ったという部分だ。これについて佐藤は反論する。

「『文春』の記事には、僕が橋本さんに対して『あなたは役者をやるべきではない！』と相当な剣幕で述べ、彼女のキャリアを全否定したと書いてあります。一応、この発言に至るまでの経緯も記されていますが、それは恣意的に切り取られ、話全体の趣旨もねじ曲げられています。そもそも、僕は怒ったような言い方はしておりません。完パケの出来が良かった旨をお伝えした後、正確には次のような内容の話をしました。『橋本さんの心の傷が最大限、尊重されるべき社会であってほしいと心から思います。でも、これからも夫婦役を務める相手に対して、日常的なものも含む身体接触に関する制限を事前に共有することなく求めていくのであれば、役者は続けるべきではないと僕個人は思います。今回は二人でいいお芝居をして、いい作品にしましょう』。こう言うと、橋本さんは最後に笑顔で応じてくださいました」

「佐藤さんのタレント生命にも傷がつきますよ」

その際の表現については、佐藤自身も反省しているという。

「冷静に振り返ってみれば、表現に言い過ぎたところがあったかもしれないと反省しています。もっとも、発言の細かい部分まで覚えているのは、それだけ真剣に考えた上でこの話をしていたからです」

後日、佐藤はチーフプロデューサーから呼ばれ、フジテレビのコンプライアンスを担当する弁護士から“取り調べ”を受けた。

「その際、弁護士からは『橋本さんはもう限界です。いつ倒れてもおかしくない状態です。本当に彼女がつぶれてしまったら、佐藤さんのタレント生命にも傷がつきますよ』と言われ、脅しのように聞こえました。自分の俳優人生は終わるかもしれないと思ったら、心底怖くなりました」

さらに弁護士からはさまざまな無茶な要求が告げられ、佐藤はすでに患っていた睡眠障害をより悪化させていったという。

7月9日発売の「週刊新潮」では、騒動後の心身の不調、事態の収束を心から願う気持ちなど、6ページにわたって佐藤へのインタビューの全文を掲載する。

さらに、新潮QUEで配信中の【「フジテレビ」で起きた「橋本愛」とのハラスメント騒動――渦中の当事者「佐藤二朗」は何を語ったのか】では、佐藤氏の証言をより詳しく報じている。新潮QUEでは、100分にわたる独占インタビューの全文が掲載された「週刊新潮の最新号（電子版）」を1日早く配信している。

「週刊新潮」2026年7月16日号 掲載