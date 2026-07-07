テニスの王子様『anan』バックカバー登場へ リョーマ・手塚・不二・リョーガの独占グラビア
雑誌『anan（アンアン）』15日発売号のバックカバーに漫画『テニスの王子様』のキャラクターが登場することが発表された。
【画像】かっけぇ！『anan』裏表紙に登場した『テニプリ』グラビア
公式Xでは「【anan 2504号(7/15発売)バックカバー解禁】KONAMIのテニスの王子様 恋愛アドベンチャーゲーム 学プリ ドキサバより、越前リョーマ 手塚国光 不二周助 越前リョーガが揃い踏み！」と告知。
続けて「王子様たちの夏の一場面を切り取った anan独占スペシャルグラビア！ ここでしか見られない彼らの私服姿に 後ろ読みでは、7月30日発売のゲームを詳しくレポートします。お楽しみに！」と伝えている。
『テニスの王子様』（テニプリ）は、青春学園中等部テニス部に所属する天才中学生・越前リョーマが、テニスを通して仲間たちと成長し、個性豊かなライバルたちとの戦いを描いた青春ストーリー。1999年から2008年まで『週刊少年ジャンプ』で連載され、2001年にテレビアニメ化、2003年にミュージカル化、2006年には本郷奏多主演で実写映画化された人気作品で、コミックスのシリーズ累計発行部数は6000万部を突破している。
漫画の続編は2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプSQ.』にて連載がスタート。物語は世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げており、来月発売号で完結し、シリーズ27年の歴史に幕を下ろす。
【画像】かっけぇ！『anan』裏表紙に登場した『テニプリ』グラビア
公式Xでは「【anan 2504号(7/15発売)バックカバー解禁】KONAMIのテニスの王子様 恋愛アドベンチャーゲーム 学プリ ドキサバより、越前リョーマ 手塚国光 不二周助 越前リョーガが揃い踏み！」と告知。
続けて「王子様たちの夏の一場面を切り取った anan独占スペシャルグラビア！ ここでしか見られない彼らの私服姿に 後ろ読みでは、7月30日発売のゲームを詳しくレポートします。お楽しみに！」と伝えている。
漫画の続編は2009年から第2シリーズ『新テニスの王子様』が『ジャンプSQ.』にて連載がスタート。物語は世界大会へと舞台を移し、リョーマたちが各国の代表メンバーと熱い試合を繰り広げており、来月発売号で完結し、シリーズ27年の歴史に幕を下ろす。
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