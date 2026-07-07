◇ナ・リーグ ドジャース−ロッキーズ（2026年7月6日 ロサンゼルス）

ドジャースの大谷翔平投手（32）が6日（日本時間7日）、本拠でのロッキーズ戦に「1番・DH」で先発出場。3回の第2打席で出場6試合ぶりとなる19号本塁打を放った。

1点を追う3回無死二塁で迎えた第2打席、相手先発・フリーランドの初球、真ん中付近に来たカットボールをフルスイング。速度105・9マイル（約170・4キロ）、飛距離379フィート（約115・5メートル）を計測した打球はあっという間に左翼スタンドに着弾する19号逆転2ランとなった。豪快なアーチに本拠スタンドからはどよめきが沸き起こった。ダイヤモンドを一周した大谷はピースサインを見せた。

本塁打は6月29日（同30日）のアスレチックス戦で放って以来、出場6試合ぶり。この一発でメジャー通算300号に王手をかけた。初回の第1打席は中直だった。

前日5日（同6日）のパドレス戦は自身32度目の誕生日を迎え、エンゼルス時代の19年以来となるバースデーアーチに期待がかかったが不発。それでも第4打席で中前適時打を放つなど3打数1安打1打点だった。

この日の試合前練習では投打同時出場した3日（同4日）のパドレス戦以来、3日ぶりにキャッチボールを再開。この試合では6回の第3打席でスイングをした際に右上腕二頭筋の違和感を覚え、7回の第4打席で途中交代していた。