事の発端は日本代表監督への”逆オファー”

サッカー元日本代表MF本田圭佑が7月6日、自身の公式Xを更新。

現在サッカー界で議論を呼んでいる「指導者ライセンス制度」について持論を展開した。

今回の議論が白熱した背景には、数日前の本田自身の動きがある。日本代表の森保一監督に対する契約継続オファーのニュースを受け、本田は今月2日に「僕を1年試してみてください」と次期代表監督の座に持論を展開。「もしアジア杯で負けたら問答無用でクビにしてくれていい。その勝負に受けて立ちます」と、異例の”逆オファー”を投稿していた。

しかし、本田が日本のトップチームを指揮するために必要な「S級ライセンス」を保持していないことから、この発言には賛否両論が巻き起こり、SNS上などでは批判的な声も寄せられていた。

こうした背景を受け、本田は以前から主張してきた「プロのコーチングライセンスは必須ではなくMBAのような位置付けにすべき」という考えを補足する形で、今回のポストを投稿した。

「『まずはライセンスを取ってから言え』という意見をよく見ます。でも、それは論点が違います」と切り出した本田は、「僕が言っているのは、『ライセンスが必要かどうか』ではなく、『ライセンスを必須にする制度が本当に正しいのか』という話です」と、自身の主張の真意を明確にした。（FOOTBALL ZONE編集部）