全身のけいれんから見落としがちな症状まで「てんかん」の発作の種類と特徴

「てんかん」は、決して珍しい病気ではなく、早めの診断と治療が大切な疾患だそうです。そこで、「てんかん」について「あたまと内科のうえだクリニック」の上田雅道先生に解説してもらいました。

監修医師：

上田 雅道（あたまと内科のうえだクリニック）

福島県立医科大学医学部卒業。名古屋掖済会病院脳神経内科、豊橋市民病院脳神経内科、名古屋大学大学院医学系研究科神経内科学、中部ろうさい病院神経内科医長を経て、あたまと内科のうえだクリニック院長に。医学博士。日本神経学会専門医・指導医、日本内科学会総合内科専門医、愛知県難病指定医、麻薬施用者免許、日本頭痛学会会員、日本認知症学会会員。

編集部

てんかんとはどんな病気ですか？

上田先生

てんかんは脳に過剰な電気信号が発生し、けいれん発作を繰り返す慢性の病気です。発作の頻度や重症度には個人差があり、数年に一度のものから頻繁に起こるものまで程度はさまざまです。

編集部

どのような発作が起こるのですか？

上田先生

代表的な発作には「全般発作」と「焦点発作」があります。全般発作は脳全体で過剰な電気信号が発生し、意識を失い、全身がけいれんするのが特徴です。一方、焦点発作は脳の一部で過剰な放電が起こり、体の一部が勝手に動いたり、ぼんやりしたりすることがあります。発作の種類によっては、周囲が気づきにくい場合もあります。

編集部

「気づきにくい発作」とは、例えばどんなものですか？

上田先生

たとえば、前述のとおりぼーっとしていたり、意味のない動作（口をもぐもぐ動かす、服のボタンを触るなど）を繰り返していたりする発作もあり、周囲から見ると「ぼんやりしている」「考えごとをしている」と思われてしまって、発作だと気づかれにくいことがあります。これらの発作はご家庭や学校、職場などで周囲が気づかずに過ごしてしまうこともあり、病院の受診や診断が遅れる原因となります。

※この記事はメディカルドックにて＜増加する｢てんかん｣ 治療せず放置するとどうなるかご存じですか？ 早期治療の重要性を解説＞と題して公開した記事を再編集して配信しており、内容はその取材時のものです。