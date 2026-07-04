山本圭壱、楽屋で“窃盗被害”の過去「10万抜かれたんですよ」加藤浩次＆劇団ひとり明かす「捕まったんですよ」
テレビ東京で1日、『最強！衝撃映像163連発「スタッフが3738本見た中から選ぶ動画ランキング」』が放送された。
【動画】子どもの名前は「頑馬」くん！由来＆命名者を明かす山本圭壱
スタジオで映像を見守った劇団ひとりは極楽とんぼ・加藤浩次に対し「今回（加藤が）MCということで、ありがとうございます。私がこの芸能界に入って一番最初にやらせてもらった番組のMCですから」と振り返った。これに加藤も「そうだったね」と懐かしんだ。
ひとりは「深夜番組。楽屋泥棒が出る番組」と回顧。加藤は「出たんだよねー。楽屋泥棒が出たんですよ。僕の相方の山本（圭壱）が、財布から10万抜かれたんですよ。楽屋に置いてったらね。捕まりましたよ。捕まったんですよ。僕がマネジャーに、ちょっと小部屋みたいな所に入って、のぞいて見とけっていったら本当にまた盗る所を見ちゃった」と明かした。
ひとりは「あれ（カメラを）回しておけば衝撃映像で使えた」と話すと、加藤は「絶対にそう！」と笑い話として振り返っていた。
【動画】子どもの名前は「頑馬」くん！由来＆命名者を明かす山本圭壱
スタジオで映像を見守った劇団ひとりは極楽とんぼ・加藤浩次に対し「今回（加藤が）MCということで、ありがとうございます。私がこの芸能界に入って一番最初にやらせてもらった番組のMCですから」と振り返った。これに加藤も「そうだったね」と懐かしんだ。
ひとりは「深夜番組。楽屋泥棒が出る番組」と回顧。加藤は「出たんだよねー。楽屋泥棒が出たんですよ。僕の相方の山本（圭壱）が、財布から10万抜かれたんですよ。楽屋に置いてったらね。捕まりましたよ。捕まったんですよ。僕がマネジャーに、ちょっと小部屋みたいな所に入って、のぞいて見とけっていったら本当にまた盗る所を見ちゃった」と明かした。
ひとりは「あれ（カメラを）回しておけば衝撃映像で使えた」と話すと、加藤は「絶対にそう！」と笑い話として振り返っていた。