夜勤明けで帰宅　看護師の妻が冷蔵庫を開けると…「おつかれ様　おやきん明けにどーぞ」　夫の愛情メモと和風ロールキャベツが待っていた

夜勤明けに帰宅した妻を待っていたのは、夫が用意した手料理の入ったタッパーと、オリジナルキャラクターの描かれた付箋メモでした。



【写真】夫が作った和風ロールキャベツ

「おつかれ様 おやきん明けにどーぞ」「夜勤明けメシ 和風ロールキャベツ」と書かれたメモが貼られたタッパー。胸熱の妻が「本当に…素敵すぎる夫ですみません」とThreadsに投稿すると、「理想の夫婦」「愛が詰まってる」「もっとのろけてください」などの声が寄せられ5万件を超えるインプレッションを記録しました。



投稿したのは看護師として働く、F 和香奈さん（@wknjct）。「夫の料理はお店が出せるほどの腕前なので、いつもうれしいし楽しみです」と話す和香奈さん。夫は一緒に暮らし始める前から夜勤の日は弁当を作ってくれていたそう。投稿には、ロールキャベツだけでなく、別の日に用意されていたアップルパイの写真も添えられていました。



「私が夜勤の時は『さびしい』と言っていますが、その時間で私のためにいそいそとお料理をしてくれていることがかわいくて愛情を感じます。夜勤で限界を迎え、疲れてすさんだ心が穏やかになります」と和香奈さんは話します。



メモに描かれているイラストはすべて夫のオリジナルキャラクター。お腹が出てきた2人への戒めとして生まれた「プランクツムリ」や、和香奈さんをモデルにした「マツゲウサギ」など、それぞれにユーモアのある由来があるそうです。「彼らしいかわいい絵なんです」と笑います。



Threadsでは、こうした“夫自慢”の投稿を以前からたびたびしているそうで、今回の投稿にも「幸せを分けてもらった気分」「こんな夫婦憧れる」といったコメントが多数寄せられました。



「のろけのポストばかりですが、コメントで『もっとのろけていい』と言ってくれるのでうれしいです」と和香奈さんは話します。