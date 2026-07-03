生レバー風アレンジ（ふじや食品公式サイトより引用）

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　玉子どうふや胡麻どうふ、茶わんむしなどを手がけるふじや食品が、SNSでも話題を集めた“生レバー風”アレンジレシピを公式サイトで公開している。

【写真】めちゃくちゃおいしいとSNSで話題…”ジェネリック生レバー”の正体は…

　使用するのは、同社の「もっちり金ごま豆腐」。ごま豆腐を食べやすい大きさにカットし、ごま油と岩塩、刻みねぎをかけるだけで完成するという、火を使わずに作れる手軽さが魅力だ。

　濃厚でなめらかなごま豆腐に、ごま油の香りと岩塩の塩気を重ねることで、まるで生レバーのようなコクを楽しめるのがポイント。公式サイトでは「生レバーの代わりに！」と紹介しており、おろしにんにくを添えるアレンジもおすすめしている。

　“そのまま食べるもの”というイメージが強いごま豆腐だが、ちょっとした味付けで意外性のある一皿に変身。あと一品ほしいときや晩酌のおつまみにもぴったりだ。手軽なのに見た目にも楽しさがあり、食卓で話題になりそうなアレンジレシピとなっている。

●材料
もっちり金ごま豆腐 1個
岩塩 適量
ごま油 大さじ1
刻みねぎ 適量

●作り方
１：ごま豆腐を6等分にする。
２：皿に盛り付けて、全体にごま油をかけて、岩塩をふり、刻みねぎをのせて出来上がり