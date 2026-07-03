「ジェネリック生レバー？」ふじや食品がSNSで話題の“生レバー風”ごま豆腐アレンジを紹介 火を使わず作れる簡単おつまみ
玉子どうふや胡麻どうふ、茶わんむしなどを手がけるふじや食品が、SNSでも話題を集めた“生レバー風”アレンジレシピを公式サイトで公開している。
【写真】めちゃくちゃおいしいとSNSで話題…”ジェネリック生レバー”の正体は…
使用するのは、同社の「もっちり金ごま豆腐」。ごま豆腐を食べやすい大きさにカットし、ごま油と岩塩、刻みねぎをかけるだけで完成するという、火を使わずに作れる手軽さが魅力だ。
濃厚でなめらかなごま豆腐に、ごま油の香りと岩塩の塩気を重ねることで、まるで生レバーのようなコクを楽しめるのがポイント。公式サイトでは「生レバーの代わりに！」と紹介しており、おろしにんにくを添えるアレンジもおすすめしている。
“そのまま食べるもの”というイメージが強いごま豆腐だが、ちょっとした味付けで意外性のある一皿に変身。あと一品ほしいときや晩酌のおつまみにもぴったりだ。手軽なのに見た目にも楽しさがあり、食卓で話題になりそうなアレンジレシピとなっている。
●材料
もっちり金ごま豆腐 1個
岩塩 適量
ごま油 大さじ1
刻みねぎ 適量
●作り方
１：ごま豆腐を6等分にする。
２：皿に盛り付けて、全体にごま油をかけて、岩塩をふり、刻みねぎをのせて出来上がり
【写真】めちゃくちゃおいしいとSNSで話題…”ジェネリック生レバー”の正体は…
使用するのは、同社の「もっちり金ごま豆腐」。ごま豆腐を食べやすい大きさにカットし、ごま油と岩塩、刻みねぎをかけるだけで完成するという、火を使わずに作れる手軽さが魅力だ。
濃厚でなめらかなごま豆腐に、ごま油の香りと岩塩の塩気を重ねることで、まるで生レバーのようなコクを楽しめるのがポイント。公式サイトでは「生レバーの代わりに！」と紹介しており、おろしにんにくを添えるアレンジもおすすめしている。
●材料
もっちり金ごま豆腐 1個
岩塩 適量
ごま油 大さじ1
刻みねぎ 適量
●作り方
１：ごま豆腐を6等分にする。
２：皿に盛り付けて、全体にごま油をかけて、岩塩をふり、刻みねぎをのせて出来上がり