7月1日、テレビ放送の調査・測定をおこなうニホンモニターが、「2026上半期タレントCM起用社数ランキング」を発表した。人気の俳優、女優の名前がランクインしているが、橋本環奈には “異変” が見られるようで──。

ランキングは2026年1月1日から6月21日、地上波5局で放送されたテレビCMに出演したタレントが対象となる。

「1位は川口春奈さんの17社、2位は今田美桜さんとプロ野球選手・大谷翔平さんの16社、4位は芦田愛菜さんの15社という結果でした。5位以降も、鈴木亮平さんや浜辺美波さん、賀来賢人さんなどの俳優陣がいずれも10社超えでランクインしています。しかし、ランキングトップ10のなかに、橋本さんの名前は入っていなかったのです」（スポーツ紙記者）

女優として、多くのドラマや映画で主演を務める橋本は、CMでも引っ張りだこだった。

「2025年は12社で7位、2024年は14社で4位、2023年も10社でトップ10にランクインしていました。現在も、ヘアケアブランド『ビオリス』やポテトチップスの『チップスター』などのCMに出演していますが、今回はランキング上位から圏外に大きくランクダウンしてしまったのです」（芸能記者）

橋本は2024年のNHK連続テレビ小説『おむすび』でヒロイン、2026年1月期の月9ドラマ『ヤンドク！』（フジテレビ系）で主演を務めた。6月29日放送の音楽クイズバラエティ番組『新ドラマ人気番組対抗 クイズ! ドレミファドン 50周年! 夏の祭典SP』（フジテレビ系）でMCを務めるなど、仕事は途切れない。ただ、“スキャンダル” を取りざたされたこともあった。

「2024年10月の『文春オンライン』で、橋本さんのパワハラ疑惑が報じられたのです。記事によれば、橋本さんが現場マネージャーに『使えねぇ』などと罵倒し、それまでに8人が辞めたとされています。所属事務所は記事内容を否定しましたが、人気女優の不穏な報道は大きな衝撃を与えました。

パワハラ疑惑が波紋を呼ぶなか、『おむすび』は全話の平均世帯視聴率が13.1％（関東地区、ビデオリサーチ調べ）と、歴代朝ドラで “ワースト記録” となり、その後のドラマも視聴率で苦戦を強いられています。依然として、テレビ露出は途切れませんが、CM起用ランキングで圏外になるなど、“逆風” が続いているようです」（同前）

地元・福岡のアイドル時代は、「奇跡の一枚」と言われた写真で大きな注目を集めた橋本。もう一度、“奇跡” は起こせるか。