あきんどスシロー（大阪府吹田市）の回転寿司（ずし）チェーン「スシロー」が、静岡の鮪（まぐろ）問屋「八洲水産」とタッグを組んだ新キャンペーン「年に一度の別格まぐろ祭」を7月3日から期間限定で実施します。

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キャンペーンでは、高級寿司店に鮪を卸す八洲水産が厳選した本鮪を使用した「厳選 天然本鮪赤身」（260円〜、以下、税込み）をはじめ、「厳選 大切りびん長まぐろ」（110円〜）、「厳選 天然本鮪中落ち」（260円〜）、「厳選 天然本鮪赤身とねぎとろ手巻」（360円〜）、「厳選 天然本鮪大とろ」（360円〜）、「厳選 天然本鮪中とろ」（180円〜）、「厳選 天然めばち鮪赤身」（120円〜）、「厳選 めばちねぎまぐろ軍艦」（120円〜）を販売。さらに、天然の本鮪とインド鮪の大とろ、中とろ、赤身の部位ごとに食べ比べができる「厳選 天然本鮪とインド鮪味比べ」（1280円〜）もラインアップされます。

なお、期間中は全品「赤しゃり」での提供。香りと風味が豊かな「国産 本わさび」（50円〜）も販売されます。

キャンペーンの期間は同月20日までで、全商品、販売予定総数に達し次第、終了となります。

※価格は店舗によって異なります。