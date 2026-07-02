台北市立動物園、旭山動物園から来園のレッサーパンダ「茜茜」公開／台湾
（台北中央社）台北市立動物園で2日、繁殖計画の一環として北海道の旭山動物園から来園したレッサーパンダ「茜茜」（チェンチェン）とシンガポール動物園から来たマレーバク「ビンタン」の一般公開を開始したと発表し、来訪を呼びかけた。
茜茜は今年3月の来園後、新しい環境に慣れて飼育員との信頼関係を築いた他、ビンタンも台湾到着後の1カ月間の検疫を終え、新しい環境に順応したとしている。ビンタンはマレー語で「星」を意味する。
同園は6月22日から7月1日まで休園し、園内の清掃や改修、樹木の剪定（せんてい）などを行い、2日に一般参観を再開した。
台湾動物エリアのウンピョウや熱帯雨林エリアのオランウータンの活動空間では、動物が登って使える倒木や止まり木を新たに設置した。熱帯林に生息する樹上性動物が、より複雑で立体的な空間を利用できるようになったとしている。
また、7〜8月の夏休み期間中は暑さ対策として、正面広場の噴水を午前9時〜午後5時に毎正時30分間稼働させる他、アフリカ動物エリアでは土曜日の夜間開園に合わせて午後4時〜同7時に散水を15分ごとに3分間行う。園内の歩道でも定期的にミストを噴射するとしている。
（楊淑閔／編集：齊藤啓介）
茜茜は今年3月の来園後、新しい環境に慣れて飼育員との信頼関係を築いた他、ビンタンも台湾到着後の1カ月間の検疫を終え、新しい環境に順応したとしている。ビンタンはマレー語で「星」を意味する。
台湾動物エリアのウンピョウや熱帯雨林エリアのオランウータンの活動空間では、動物が登って使える倒木や止まり木を新たに設置した。熱帯林に生息する樹上性動物が、より複雑で立体的な空間を利用できるようになったとしている。
また、7〜8月の夏休み期間中は暑さ対策として、正面広場の噴水を午前9時〜午後5時に毎正時30分間稼働させる他、アフリカ動物エリアでは土曜日の夜間開園に合わせて午後4時〜同7時に散水を15分ごとに3分間行う。園内の歩道でも定期的にミストを噴射するとしている。
（楊淑閔／編集：齊藤啓介）