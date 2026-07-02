ユーチューバー・ヒカル（35）が2日までに自身のYouTubeチャンネルを更新。実業家・堀江貴文氏（53）が出演し、大嫌いになった有名人を実名告白する場面があった。

堀江氏がプロデュースする高級和牛店「WAGYUMAFIA」での食用菊パフォーマンスを巡る問題で、料理研究家・リュウジ氏は「最近は食べられる食用菊をばらまいてるんですね、あれおひたしにすると旨いんですが落ちたやつまさか捨ててないすよね。味はまだしも、品性まで失った？」とX（旧ツイッター）で苦言を呈していた。

その後、堀江氏は「WAGYUMAFIAの罪もなきスタッフが、リュウジの煽りのせいでイキったフォロワーたちが、警察や消防、保健所に電凸して対応に大変で本当にめちゃくちゃ迷惑してます。それ認識しててリュウジは煽り続けるのかな？」と怒りをにじませていた。

この件について、ヒカルから「リュウジさんって、ひろゆきさんぐらいNGゾーンに入っているんですか?」と質問されると、堀江氏は「入ってる」とうなずく。また「“俺は本当は堀江さんのことが好きなんだ”とか言うんだけど。それって、スカートめくりをされている女の子がすげぇ嫌がっているのに、ずっとめくってるっていう。本気でイヤだからね?めくられる女の子は。本当に好きとかじゃないから」と、ネタではないと強調していた。