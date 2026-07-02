ヒコロヒーが歌舞伎町にある有名なビルを巡り、少女の口から語られた衝撃の事実に絶句するシーンがあった。

【映像】一番飛び降りが多い歌舞伎町のビル

7月1日に放送されたバラエティ番組『ドーピングトーキング2』（ABEMA）では、MCの粗品（霜降り明星）をはじめ、ヒコロヒー、森下直人（ななまがり）、ヤス（ナイチンゲールダンス）、鰻和弘（銀シャリ）がスタジオに集結した。本番組は芸人たちが己の話術で、度を超えた強烈な実体験を初出しのエピソードトークとして披露する番組である。

ヒコロヒーが歌舞伎町で「行ってはいけない」とされる禁断エリアで出会った少女に取材を敢行。そのエリアには大きなビルがあるといい「なんでこのビルの前にみんながたむろするの？」と質問したところ、少女はあっさりと「このビルが一番飛び降りが多いんですよ」と口にしたという。

その少女はしょっちゅうその光景を見るといい、トー横キッズたちがオーバードーズで正常な判断を失い、「大体2人で飛んでます。男の子と女の子や女の子と女の子」という衝撃的な事実が明かされた。

先月も知り合いが飛んだという少女に対し、ヒコロヒーがその時の心境を問いかけると、少女からは「うーん、迷惑なんですよね。ここで飛び降りられると、私たちいるとこなくなっちゃうから迷惑なんです。あれやめてほしくて」という、想像を絶する本音が返ってきた。これにはヒコロヒーもショックを受け、スタジオもリアルな現実に言葉を失っていた。