【7・3〜】夢の「カルピスじゃぐち」百貨店初登場…場所は大阪 七夕にかけて限定実施【詳細】
大阪・あべのハルカス近鉄本店に、百貨店初・夢の「カルピスじゃぐち」が、7月3日〜5日・7日に期間限定で登場する。
【画像】7・7に777人がもらえる「LUS カルピス 200ml」
7月1日から『カルピス×あべのハルカス近鉄本店七夕WEEK』を開催。目玉は、誰もが子どもの頃に夢見た“蛇口からカルピス”が体験できる「カルピスじゃぐち」の百貨店初登場で、3日からお披露目となる。
このほか、涼しげな「BIGカルピス」フォトスポットなど、暑さを忘れて親子で笑顔になれる「七夕の思い出」と「爽やかな避暑体験」を提供。7日は「カルピス」が107回目の誕生日を迎えることを記念したプレゼントも実施される。
■『カルピス×あべのハルカス近鉄本店七夕WEEK』
7月1日（水）〜7日（火）／あべのハルカス近鉄本店2階ウエルカムガレリア
「カルピスじゃぐち」実施日時
7月3日（金）11：00〜、15：00〜 カルピス（プレーン）
7月4日（土）11：00〜、15：00〜 カルピス 巨峰
7月5日（日）11：00〜、15：00〜 カルピス 白桃
7月7日（火）11：00〜 カルピス（プレーン）
各回限定約100人
「カルピス」の誕生日 お祝いプレゼント先着
777人に「PLUS カルピス 200ml」1本プレゼント
【条件】7月7日（火）当日、タワー館地1階菓子売場、ウイング館地2階「ペコリシャス」で税込777円以上（合算可）の購入。
【プレゼントお渡し日時】7月7日（火）午前10時から
※限定数に達し次第終了 ※1人1本まで
【画像】7・7に777人がもらえる「LUS カルピス 200ml」
7月1日から『カルピス×あべのハルカス近鉄本店七夕WEEK』を開催。目玉は、誰もが子どもの頃に夢見た“蛇口からカルピス”が体験できる「カルピスじゃぐち」の百貨店初登場で、3日からお披露目となる。
このほか、涼しげな「BIGカルピス」フォトスポットなど、暑さを忘れて親子で笑顔になれる「七夕の思い出」と「爽やかな避暑体験」を提供。7日は「カルピス」が107回目の誕生日を迎えることを記念したプレゼントも実施される。
7月1日（水）〜7日（火）／あべのハルカス近鉄本店2階ウエルカムガレリア
「カルピスじゃぐち」実施日時
7月3日（金）11：00〜、15：00〜 カルピス（プレーン）
7月4日（土）11：00〜、15：00〜 カルピス 巨峰
7月5日（日）11：00〜、15：00〜 カルピス 白桃
7月7日（火）11：00〜 カルピス（プレーン）
各回限定約100人
「カルピス」の誕生日 お祝いプレゼント先着
777人に「PLUS カルピス 200ml」1本プレゼント
【条件】7月7日（火）当日、タワー館地1階菓子売場、ウイング館地2階「ペコリシャス」で税込777円以上（合算可）の購入。
【プレゼントお渡し日時】7月7日（火）午前10時から
※限定数に達し次第終了 ※1人1本まで