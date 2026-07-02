俳優・木の実ナナ（79）の最新ショットに多くの反響が寄せられている。

【映像】木の実ナナ（79）の近影

ミュージカル俳優として活躍し、ドラマ『あぶない刑事』シリーズや土曜ワイド劇場『混浴露天風呂連続殺人』シリーズなど、数々の作品に出演していた木の実。しかし、2025年7月、一部週刊誌で2023年の骨盤骨折後に要介護認定を受け、復帰に向け、リハビリに励んでいることが報じられていた。

同じ年の10月には、共演経験のある歌手の曾我泰久（63）のXに、木の実が登場。「わぁ、ナナさんだ〜」「お元気そうで良かった‼︎」などのコメントが寄せられ、話題になっていた。

近影に多くの反響

2026年7月1日にも、曾我のXに登場した木の実。「初共演から38年！ 今でも息子のように、可愛がってくださる大先輩、 木の実ナナさん宅で、美味しいお酒をいただき、 またまたナナさんから、チャキチャキ元気パワーをもらって来ました」と顔を寄せ合う、仲睦まじい2ショットを見せている。

この投稿にネット上では「ナナさん、お元気そうですね」「ナナさんのお顔が見れて、めちゃくちゃうれしいです」などのコメントが寄せられている。（『ABEMA NEWS』より）