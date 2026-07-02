婚活で「40歳男性・年収350万円」は“低すぎ”ですか？ 相談所で「転職も視野に入れて」と言われましたが“共働き希望”の女性なら大丈夫ですよね？ 平均年収と比較した「立ち位置」とは

40歳で年収350万円は低い？ 平均と比較

まずは客観的なデータから見ていきましょう。国税庁の「令和6年分 民間給与実態統計調査」によると、給与所得者全体の平均年収は約478万円となっています。また、40～44歳の平均年収は、男性で約630万円、女性で約359万円、男女合計では約516万円です。

このデータと比較すると、年収350万円は平均より低い水準に位置していると言えます。特に男性の場合は平均との差が大きく、婚活市場では不利に感じる場面もあるかもしれません。



共働きなら問題ない？ 年収350万円同士で試算

続いて、「共働きなら生活は大丈夫なのか」という点について考えてみましょう。仮に、夫婦ともに年収350万円とすると、世帯年収は700万円になります。

ただ、年収というのは額面のものなので、手取りを簡易的に試算してみます。年収350万円の手取りは約276万円程度とされるため、夫婦合計では約552万円となります。これを月額にすると、約46万円となります。（552万円÷12ヶ月）



生活費はどれくらいかかる？

次は支出を見てみましょう。総務省の家計調査によると、2人世帯の平均消費支出は月額で約28万1000円です。これだけを見ると、手取り46万円であればまったく問題ないように見えます。ただし、この調査の対象者の中には持ち家世帯も多く存在するため、平均消費支出には住居費が2万1000円程度しか含まれていません。

仮に東京都23区で家賃15万円の賃貸に住むとすると、想定される平均消費支出は次の通りです。

28万1000円－約2万1000円＋15万円＝約41万円

先ほどの手取り約46万円と比較すると、単純計算では毎月5万円程度の余裕がある結果となります。



見落としがちなリスクにも注意

ただし、この試算にはいくつかの前提があります。まず、共働きが継続できることです。例えば、病気やけが、妊娠や出産、育児などで一時的に収入が減ると、家計は一気に厳しくなる可能性があります。

また、ボーナスの有無や貯蓄の状況によっても余裕度は大きく変わります。今回の試算ではあくまで平均的な支出を前提としているため、生活スタイルによっては赤字になるケースもあるでしょう。

さらに、老後資金や子どもが生まれた場合の生活費や教育費など、長期的な支出を見据えることも大切です。



婚活で大切なのは年収だけではない

婚活において年収は確かに重要な指標の1つですが、それが全てではありません。例えば、共働きに対する考え方や、生活水準の価値観が合っているかどうかも非常に重要です。

年収が高くても支出が多ければ貯蓄はできませんし、逆に年収が平均より低くても堅実な家計管理ができていれば安定した生活は可能です。また、将来の収入の伸びや働き方、家事・育児の分担なども、パートナー選びにおいては大きな要素になるでしょう。



まとめ

40歳で年収350万円は、平均と比較すると特に男性の場合は低い水準と言えます。そのため、婚活において不安を感じるのも自然なことです。

一方で、共働きを前提とすれば、世帯年収としては十分な水準になるケースもあり、生活自体は成り立つ可能性があります。ただし、その前提には2人とも安定して働き続けるという条件が含まれている点には注意が必要です。

とは言え、婚活では年収などの要素だけにとらわれるのではなく、価値観や将来設計も含めて総合的に判断することが大切でしょう。



出典

国税庁 令和6年分民間給与実態統計調査

総務省統計局 家計調査 2025年

執筆者 : 三浦大幸

2級ファイナンシャルプランニング技能士/日商簿記3級/第一種衛生管理者/証券外務員/英検2級など