「SNSで“謎デザート”と話題」成城石井“1週間で5000個売れた”スイーツの正体。異例の“一発合格”から3年越しでバズったワケ
5月中旬、Xでとある成城石井のデザートが注目を集め、大きな話題を呼んでいました。その名も『成城石井自家製 わらび玉と羊羹の紀州南高梅ゼリーよせ』。名前を聞いただけでも情報量が多いですよね。
◆成城石井の“謎デザート”が話題
こちらは夏季の期間限定で販売されるデザートで、梅ゼリーの中に羊羹やわらび餅、アプリコットなどがぎっしりと詰め込まれた一品。SNSでは「謎デザート」「色々入ってるやつ」と注目され、実際に食べた人たちからは「バランスが良くておいしい！」と高評価を得ています。
筆者も気になってさっそく購入したのですが、甘すぎず、どれもぷるんとした食感で絶品。一度に色々な味が楽しめて、非常に満足感のある一品でした！ 見た目にも涼しげで、毎年この季節の発売を待ちわびているファンも多い様子です。
しかし、なぜ梅ゼリーにこんなに色々な具材を詰め込んだのでしょうか？ どのようにしてこの“謎デザート”が誕生したのか、開発担当者である株式会社成城石井 製造本部の原島利明氏にお話を聞いてみました。
◆開発のヒントはイタリアの伝統デザート
『わらび玉と羊羹の紀州南高梅ゼリーよせ』は色々な要素がゼリーに詰め込まれていますが、どのようにしてこの商品の開発に至ったのでしょうか？
「洋菓子の『マチェドニア』を和風アレンジしたものを作りたいと考え、思いついた商品です」（原島利明氏、以下同）
マチェドニアとは、ゼリーの中にフルーツを閉じ込めたイタリアの伝統的なデザート。今回はフルーツの代わりに、羊羹、わらび餅、羽二重餅などを詰め込んだといいます。
本デザートは2023年5月に登場し、以後、毎年夏に発売されている夏季の人気商品のひとつ。毎年発売を待ちわびるファンも多いようですが、具体的にいつごろ購入できるのでしょうか？
「主に暑い時期に販売しております。初夏の5月頃から残暑までですね。最近は9月頃まで暑い日が多いので、5月頃から9月頃まで販売しているイメージです」
◆絶妙なバランスを生み出すための試行錯誤
本デザートの開発で、特に苦労した部分について教えてもらいました。
「具材の上からゼリーを流す時の『温度調整』は難しかったです。熱すぎると具材が溶けてしまうので、ちょうどいい温度を見つけるのに苦労しました」
さまざまな具材が入っているため、全体の味わいのバランス調整にも悩んだと言います。
「和風のデザートなので、わらび餅や羊羹、羽二重餅を入れて、見た目と味わいのアクセントとして和の食材と相性の良い『あんず』を入れました」
このあんずを2つにするか1つにするかでも、試行錯誤があったとのこと。
「試作品では2つ入っていましたが、そうするとあんずの印象が強くなりすぎてしまうため、最終的には1つになりました」
さらに、商品の底に沈んでいる羊羹に関しては、このゼリーにマッチする味わいと食感にこだわって、わざわざ専用に開発したのだそう。
「特に食感についてはゼリーとのバランスを考え、羊羹の固さの微調整にこだわりました。少なくとも5〜6回は試作を繰り返しています。一般的な羊羹は寒天を使いますが、この羊羹にはアガーという凝固剤を使用することで、絶妙な硬さに調整しました」
細かな試行錯誤の末に、この計算され尽くしたバランスが生まれたのですね！
◆売上150％超え！社内でも異例の「一発合格」だった
SNSで話題になったことで、反響はどのように変わったのでしょうか？
「5月中旬にXで話題になり、大きな反響がありました。話題になる前週と比較すると、150％を超える売上になりました」
なんと、1週間で5000個以上も売り上げたのだとか。それ以降も継続して売上は伸びている状況だといいます。
◆成城石井の“謎デザート”が話題
こちらは夏季の期間限定で販売されるデザートで、梅ゼリーの中に羊羹やわらび餅、アプリコットなどがぎっしりと詰め込まれた一品。SNSでは「謎デザート」「色々入ってるやつ」と注目され、実際に食べた人たちからは「バランスが良くておいしい！」と高評価を得ています。
しかし、なぜ梅ゼリーにこんなに色々な具材を詰め込んだのでしょうか？ どのようにしてこの“謎デザート”が誕生したのか、開発担当者である株式会社成城石井 製造本部の原島利明氏にお話を聞いてみました。
◆開発のヒントはイタリアの伝統デザート
『わらび玉と羊羹の紀州南高梅ゼリーよせ』は色々な要素がゼリーに詰め込まれていますが、どのようにしてこの商品の開発に至ったのでしょうか？
「洋菓子の『マチェドニア』を和風アレンジしたものを作りたいと考え、思いついた商品です」（原島利明氏、以下同）
マチェドニアとは、ゼリーの中にフルーツを閉じ込めたイタリアの伝統的なデザート。今回はフルーツの代わりに、羊羹、わらび餅、羽二重餅などを詰め込んだといいます。
本デザートは2023年5月に登場し、以後、毎年夏に発売されている夏季の人気商品のひとつ。毎年発売を待ちわびるファンも多いようですが、具体的にいつごろ購入できるのでしょうか？
「主に暑い時期に販売しております。初夏の5月頃から残暑までですね。最近は9月頃まで暑い日が多いので、5月頃から9月頃まで販売しているイメージです」
◆絶妙なバランスを生み出すための試行錯誤
本デザートの開発で、特に苦労した部分について教えてもらいました。
「具材の上からゼリーを流す時の『温度調整』は難しかったです。熱すぎると具材が溶けてしまうので、ちょうどいい温度を見つけるのに苦労しました」
さまざまな具材が入っているため、全体の味わいのバランス調整にも悩んだと言います。
「和風のデザートなので、わらび餅や羊羹、羽二重餅を入れて、見た目と味わいのアクセントとして和の食材と相性の良い『あんず』を入れました」
このあんずを2つにするか1つにするかでも、試行錯誤があったとのこと。
「試作品では2つ入っていましたが、そうするとあんずの印象が強くなりすぎてしまうため、最終的には1つになりました」
さらに、商品の底に沈んでいる羊羹に関しては、このゼリーにマッチする味わいと食感にこだわって、わざわざ専用に開発したのだそう。
「特に食感についてはゼリーとのバランスを考え、羊羹の固さの微調整にこだわりました。少なくとも5〜6回は試作を繰り返しています。一般的な羊羹は寒天を使いますが、この羊羹にはアガーという凝固剤を使用することで、絶妙な硬さに調整しました」
細かな試行錯誤の末に、この計算され尽くしたバランスが生まれたのですね！
◆売上150％超え！社内でも異例の「一発合格」だった
SNSで話題になったことで、反響はどのように変わったのでしょうか？
「5月中旬にXで話題になり、大きな反響がありました。話題になる前週と比較すると、150％を超える売上になりました」
なんと、1週間で5000個以上も売り上げたのだとか。それ以降も継続して売上は伸びている状況だといいます。