バスでサーキット走行!? しかも「元・同僚」と「大先輩」に会いに行くツアー

ジェイアール東海バスは2026年6月26日、バスファン向けの日帰りツアー「２羽の兄弟つばめが共演！！ ＠つくばサーキット」を7月25日に開催すると発表しました。



バスファンにとっては垂涎のツアーとなります。

今回開催されるツアーは、静岡駅南口（静岡市駿河区）を出発後、ジェイアールバス関東の土浦支店（茨城県土浦市）とコラボレーションした撮影会とサーキット走行がメインイベントです。

【画像】「すげぇぇ！」 これが「イベントの詳細」です！

行程は「さくら交通公園」（同・つくば市）、「つくばサーキット」（同・下妻市）と巡り、最後は東急百貨店・たまプラーザ店に訪れ、静岡駅に帰着するものです。

ジェイアール東海バスがこれまで開催してきたサーキット走行企画の第3弾となり、バス車両で2周のサーキット走行を楽しめます。

ツアーに使用される車両は、2025年10月に運行を開始した特別ラッピングの車両「レトロバス」のH77-2001号車（日野「セレガ」・名古屋230あ20-01・型式：2TG-RU1ASDA）。

元々はジェイアールバスの通常カラーでしたが、ジェイアール東海バスが旧・国鉄バスの社歴を超えたことを記念し、JR移行期の高速バスデザインをオマージュした特別なデザインとなっています。

かつて高速路線で大活躍した、国鉄特注の三菱ふそうの旧型車両「B906R」を完全再現し、バスマニアにとっては人気の車両となっています。

またサーキットでは、ジェイアールバス関東 白河支店所属の在来路線バス車両 日野「ブルーリボンシティ ハイブリッド」も走行します。

ブルーリボンシティ ハイブリッドは、日野が長年販売している路線バス車両「ブルーリボン」のうち、2000年に「平成11年排気ガス規制」に適合させるとともに、フロントフェイスの刷新など大幅マイナーチェンジを行った「ブルーリボンシティ」のハイブリッド車となります。

2005年に設定されたブルーリボンシティ ハイブリッドは、通常のディーゼルターボエンジンに安価なマイルドハイブリッド方式を組み合わせており、トヨタ「プリウス」のバッテリーを4基搭載。モーターを制御するインバーターは屋根上に搭載し、特徴的な外観を持ちます。

従来のハイブリッドバスは非常に高価で、かつモーターの搭載などにより、車体構造の制限が多かったなか、バリアフリーに配慮したノンステップ構造を採用し、しかも安価な価格としたことで、環境に配慮したハイブリッドバスの普及に大いに貢献しました。

しかし、最終型は「平成21年排出ガス規制（識別記号：LNG-）」に適合した2012年モデルということもあり、日頃の運用による劣化などで、徐々に数を減らしてきています。

車両の更新サイクルが早い首都圏の事業者では、初期モデル（識別記号：ACG-／BJG-）の多くが引退。最終に近い年式のモデルでもここ数年で減少している状況です。

ジェイアールバス関東 土浦支店に所属するブルーリボンシティは、3台がもともとジェイアール東海バスの所属のクルマということで、2004年に導入された初期モデル（ACG-HU8JLFP）となります。いずれも6年間の活躍を経たあと、土浦支店で第二の人生を歩んでいるとのことです。

このバスに「レトロバス」で会いに行くという、二度とないような体験が可能になっています。なお、レトロバスは8月31日に運行を終了予定です。

また、つくば市にあるさくら交通公園では、旧・国鉄バス時代に活躍した日野「RA900P」の撮影会を開催。レトロバスのオマージュ元となったB906Rとともに、国鉄特注使用として今もなお根強いファンを持つ同車ですが、屋外展示車両として貴重な存在です。

茨城県内を巡ったあとに立ち寄る東急百貨店・たまプラーザ店では、7月29日まで「たまプラーザ発 バスグッズフェア」が開催中で、レアなバスグッズの購入が可能です。

行程は静岡駅南口8時50分出発、21時20分頃静岡駅南口到着で、定員は38名。旅行代金は1万6500円です。なお、7月1日現在、すでに36名が申し込んでおり、残りは2枠です。