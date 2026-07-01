6月29日、かつてバラエティ番組で活躍した“2世タレント”がライブ配信サービス「ふわっち」でライブ配信を実施。ファンに投げ銭を要求するという衝撃的な姿に心配の声が集まっている。

“2世タレント”とは、坂口杏里（35）のこと。同配信では、自称体重98kgとなった坂口がコーヒーで薬を流し込みながら、呂律の回らない様子で「お金、稼がせてください」と懇願。しかし、肝心の動画は中身のあるようなものではなかった。

’08年、女優・坂口良子さん（享年57）の長女として17歳で芸能界デビュー。その天真爛漫なキャラクターが支持され、母娘でバラエティ番組に出演するなど、二世タレントとして人気を博した。だが’13年3月、最愛の母を亡くしてからはまさに流転の人生となった。

「坂口さんは’25年に交際0日婚で再婚した25歳上の男性ともわずか2カ月で離婚。いずれも不起訴処分ながら、’17年に恐喝未遂容疑、’19年に住居侵入容疑とトラブル続きでした。記憶に新しいところでは、’26年3月17日に東京・八王子で300円のサンドイッチを盗んだ疑いで現行犯逮捕されています」（スポーツ紙記者）

同事件で送検されずに釈放された後は、身元引受人となった男性の元を離れて転々としていたと報じられていた。現在は女性ライバーを頼って、福岡県に身を寄せているというが、

「知名度のある坂口さんを“インプ稼ぎ”に利用しようとする配信者も多いようです。坂口のただならぬ様子を面白おかしく配信する動画が、連日のように更新されていますから。もはや“ネットのおもちゃ”になっていますよ」（スポーツ紙記者）

SNSでは、坂口が説教される動画や坂口が大いびきをかいて爆睡する姿などが拡散。紅生姜用の共用箸を使って自分のラーメンを食べてしまう姿までも晒されている。

Xでは、坂口への心配や配信者への批判の声が上がっている。

《坂口さん、毎回見るたびに変身してますね。変な人にいいように使われないように祈ります》

《坂口さん体の浮腫は重度過ぎて入院レベルよね…心身共ボロボロよ》

《とにかく付き合う人間を変えたほうがいい》

《やめたれよ…。この動画のどの部分が面白いの？？》

《坂口杏里を利用して説教ポーズ取るの完全にインプ狙いバレバレ》

坂口自身は、ライブ配信当日の6月29日に長文でInstagramのストーリーズを更新。

《毎日毎日めそめそ泣いたりしてごめんなさい でも今だけは何も言わずにそっとして下さい。絶対自慢の私になるから。これからも頑張ります、頑張らせて下さい 宜しくお願いします》

と決意表明していたが……、坂口の今後が心配でならない――。