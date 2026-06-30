俳優の山下智久（41）が30日に自身のXを更新。29日にフリーアナウンサーで女優の田中みな実（39）との結婚を発表した歌手で俳優の亀梨和也（40）への祝福と見られるメッセージをつづった。

「おめでとう。幸せを」とつづった山下。カメのオブジェの写真を添えた。

05年のドラマ「野ブタ。をプロデュース」で2人は共演。期間限定ユニット「修二と彰」として発売した「青春アミーゴ」がミリオンヒットを記録した。

フォロワーからは「亀かわいいです笑」「やまぴーさすが」「ステキなメッセージ」「愛だね」「マジで感動」「最高すぎる」「すてきな、あったかいポストをありがとうございます」などの声が寄せられた。

亀梨と田中は29日に亀梨のファンクラブサイトを通じ、結婚と田中の第1子妊娠を直筆の文書で発表。2人の交際は2024年1月1日に一部週刊誌が報道。美容誌の企画での共演をきっかけに親交を深め、真剣交際へ発展したと伝えられた。双方の所属事務所は当時、交際を否定せず、「プライベートは本人に任せています」などとコメントしていた。