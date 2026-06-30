「素晴らしいアイデア」ラップ＆ポリ袋を使って“一気に包む” 簡単ぎょうざのレシピが話題 ミツカンが紹介する時短術に「これなら作れる」「ハードル一気に下がった」
ミツカンの公式インスタグラムが投稿した、圧倒的な手軽さで本格的な味わいが楽しめる「くるくる棒餃子」のレシピ動画が、「天才すぎる」「これなら作れる」とSNS上で話題を呼んでいる。
【動画】「素晴らしいアイディア」ミツカンが紹介する簡単“くるくる棒ぎょうざ”の作り方
ぎょうざといえば、1個ずつヒダを作って丁寧に包む工程が定番だが、手間と時間がかかるため“ハードルが高い”と感じる人も少なくない。今回ミツカンが紹介したのは、ポリ袋とラップを活用した“一気に包む”ライフハック調理法だ。
作り方は驚くほどダイナミック。まず粗みじん切りにしたキャベツとにら、豚ひき肉、白だしに、しょうゆ、おろしにんにく、おろししょうが、片栗粉をポリ袋に入れてよく揉み込む。
広げたラップの上にぎょうざの皮を10枚、端が少し重なるように横一列に並べ、先ほどのポリ袋の端をハサミでカット。まるでホイップクリームを絞り出すかのように、並べた皮の上へ一気にタネを細長く絞り出していく。あとはラップの両端を折りたたむようにして、10個分の餃子をまとめて1本の棒状に成形する。
焼き上げの工程では、フライパンにごま油を引いて、ぎょうざの合わせ目を上にして並べて中火へ。底に香ばしい焼き目が付いたら水を注ぎ、ふたをして弱めの中火で3分間蒸し焼きにするだけ。パリッとした最高の焼き目と、ジューシーな肉汁が溢れる食べ応え抜群の“棒ぎょうざ”が完成する。同社は「味ぽん」を付けてさっぱりと味わう食べ方も提案している。
この投稿に対して、フォロワーからは「素晴らしいアイデア」「これはいい」「作ってみたい！」「餃子を作るハードルが一気に下がりました！」「時短テクがすごすぎます」「包むのが苦手なのでこれなら挑戦できる」「子供たちが喜んでお手伝いしてくれそう」といった声が相次いで寄せられている。
【動画】「素晴らしいアイディア」ミツカンが紹介する簡単“くるくる棒ぎょうざ”の作り方
ぎょうざといえば、1個ずつヒダを作って丁寧に包む工程が定番だが、手間と時間がかかるため“ハードルが高い”と感じる人も少なくない。今回ミツカンが紹介したのは、ポリ袋とラップを活用した“一気に包む”ライフハック調理法だ。
広げたラップの上にぎょうざの皮を10枚、端が少し重なるように横一列に並べ、先ほどのポリ袋の端をハサミでカット。まるでホイップクリームを絞り出すかのように、並べた皮の上へ一気にタネを細長く絞り出していく。あとはラップの両端を折りたたむようにして、10個分の餃子をまとめて1本の棒状に成形する。
焼き上げの工程では、フライパンにごま油を引いて、ぎょうざの合わせ目を上にして並べて中火へ。底に香ばしい焼き目が付いたら水を注ぎ、ふたをして弱めの中火で3分間蒸し焼きにするだけ。パリッとした最高の焼き目と、ジューシーな肉汁が溢れる食べ応え抜群の“棒ぎょうざ”が完成する。同社は「味ぽん」を付けてさっぱりと味わう食べ方も提案している。
この投稿に対して、フォロワーからは「素晴らしいアイデア」「これはいい」「作ってみたい！」「餃子を作るハードルが一気に下がりました！」「時短テクがすごすぎます」「包むのが苦手なのでこれなら挑戦できる」「子供たちが喜んでお手伝いしてくれそう」といった声が相次いで寄せられている。