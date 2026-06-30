水田わさびさん、堀川りょうさん、森川智之さん、関智一さんら豪華声優陣が、30日午後8時から日本テレビ系で放送の『踊る！さんま御殿!!』に出演。声優ならではの、“つい出ちゃう職業病”などを明かしました。

豪華声優陣が並ぶスタジオの光景に、アニメ好きとして知られるSnow Manの佐久間大介さんは「よくこんな忙しい人たちを集められたなって」と感激した様子を見せました。

国民的アニメ『ドラえもん』で長年共演している水田さんと関さんは、まさにアニメのような掛け合いをしてみせるも、「全然違うよ」「金持ちそうな少年のイメージ」とはぐらかし、スタジオを沸かせます。

そして、初登場の山口由里子さんは『エヴァンゲリオン』シリーズの赤木リツコの声で、「明石家さんまくん、あなたが乗るのよ」「エヴァンゲリオン初号機、発進！」と名セリフを披露。

同じく初登場の堀川さんが、『ドラゴンボール』のベジータの声で必殺技を叫ぶと、声優陣からも「うれしい！」「鳥肌たった！」と歓声があがる場面もありました。

さらに、堀川さんが宮村優子さんと一緒に『名探偵コナン』の服部平次と遠山和葉として、名シーンを再現。これに足立梨花さんは興奮のあまり、早口でこのシーンの魅力を語りはじめ、佐久間さんから「急にオタクトーク（笑）」とツッコまれてしまいます。

そして、最初のトークテーマ『これって私だけ？ つい出ちゃう職業病』では、けがの痛みや出産の際などに、“医療関係者に声でバレてしまう”という声優ならではのエピソードが続々。そのほか、テーマパークでは知っている声優がアトラクションのアナウンスなどを担当していることもあるそうで「顔が思い浮かんで没入できない」など共感の声があがりました。