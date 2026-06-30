エレコムは、創業40周年を機にリデザインしたマウス『EGG MOUSE』を、7月中旬より発売することを発表した。あわせて、6月30日より二子玉川 蔦屋家電「蔦屋家電＋」での実機展示・先行予約、エレコムダイレクトショップでの先行予約も開始した。

【画像あり】シリコンカバー付属でオシャレと保護を両立 商品外観

1988年に発売された初代『EGG MOUSE』は、当時主流だった四角いマウスに対し、業界に先駆けて手にフィットする卵型を提案した製品。現在主流となっているマウスの原型とされており、エレコムはマウス部門において「BCN AWARD」で26年連続国内販売台数No.1を獲得している。今回は2度のリデザインを経て、3度目となるモデルチェンジとなる。

新製品は「絵になる、まいにちを。」をコンセプトに、暮らしに彩りを与える存在を目指してデザインされた。丸みのある卵のかたちを活かした自然物のような佇まいで、手のひらに収まるコンパクトサイズと、利き手を選ばないシンメトリーのデザインを採用している。

本体には専用シリコーンカバー「ソフトシェル」を2色付属。表面には凹凸のない滑らかでしっとりとした手触りの特別な仕上げが施されている。シーンに合わせた着せ替えが可能で、洗って清潔に保てる実用性に加え、本体を傷や汚れから守る保護機能も備える。

機能面では、全てのボタンに静音設計を採用し、ミーティング中やカフェなど周囲に人がいる場面でも音を気にせず使用できる。Bluetooth接続に対応し、最大3台のデバイスとマルチペアリング可能。スイッチ一つで接続先を切り替えられる。

ボタンは左右ボタンとホイールボタンに加え、カスタマイズ可能なファンクションボタンを搭載した計4ボタン構成。無料ソフトウェア「エレコム マウスアシスタント」を利用して、ジェスチャー機能やコピー機能などを割り当てられる。センサーには小さい凹凸やホコリがある環境でも正確にポインターを動かせるBlueLEDセンサーを搭載し、木材・樹脂・ガラス製のデスクやテーブルクロスの上などでも操作可能。電源は単4電池による電池交換式で、本体裏面に電源ボタンを備える。

カラーは「ブラック」「ホワイト」「ティールブルー」「コーラルピンク」「イエロー」の全5色展開。それぞれに2色のソフトシェルが同梱される。

（文＝リアルサウンドテック編集部）