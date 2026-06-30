「知らないと後悔する」ディズニーシー25周年で絶対にやってはいけない10の失敗

YouTubeチャンネル「LeavesJanChannel」が「【難易度激ムズ】ディズニーシー25周年で絶対にやってはいけないこと10選！知らないと当日後悔します。」を公開した。動画では、2026年に開催される東京ディズニーシー25周年イベントにおいて、来園者が陥りがちな失敗と、後悔しないための対策が解説されている。



動画では、ディズニー歴9年のニコート氏が、25周年イベントで「やってはいけない10の失敗」を順を追って解説。まず挙げられたのが「25周年の混雑を舐める」ことである。記念イベント「スパークリングジュビリー」の影響で連日大混雑が予想されるため、事前の覚悟が必要だと注意を促した。また、「公式の開園時間9時を信じる」ことも失敗の元だという。混雑状況により開園時間が早まることが多く、到着が遅れると朝一番の恩恵を受けられなくなると説明した。



さらに、「25周年限定グッズを『帰り際』に買う」という行動にも警鐘を鳴らす。多くのゲストが閉園前に土産物店に殺到するため、店内の大混雑に巻き込まれて満足に買い物ができなくなる。お昼頃の空いている時間帯に購入し、コインロッカーを利用する賢い立ち回りを推奨した。



加えて、ディズニーシー特有の歩きにくい構造から「体力を使い果たす」リスクや、「休憩を削って遊ぶ」ことで疲労が蓄積し、結果として1日の満足度が低下してしまう問題点も指摘。「アトラクション1つ多く乗る事を考えるのであれば、1つ多く休憩を取る事を考えて下さい」と、体力配分の重要性を説いた。



動画の最後には「笑顔を忘れて計画を守る」ことの無意味さにも言及。トラブルが起きても「潔く何か予定を諦めてその次の予定に向かうようにする事」が重要だと語った。大混雑が予想されるディズニーシー25周年だが、事前の情報収集と心のゆとりを持つことで、最高の一日を作り出せるという気づきを与えてくれる解説となっている。