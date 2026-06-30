ミュージシャンGACKTが30日、Xを更新。“究極のダイエット法”をつづった。

GACKTは「【絶対に参考にならないダイエット方法】」と書き出し「昨日の夜中、仲間がスタジオに差し入れを持ってきてくれた。ボクが夜通し作業していることを知っている彼は、『お疲れ様です。随分痩せたんじゃないですか？大丈夫ですか？』と作業中のボクに声をかけてきた。『うーん、そうかなぁ…。勝手に痩せるんだよ』そう答えると、『教えてください。オレも痩せたいっす』と言う。『あのさぁ、痩せようと思って痩せてるんじゃなくて、この生活をしてたら勝手に体重が落ちるだけなんだって』そう言うと、『そのルーティンを教えてください！真似します！』と言う。そのルーティンを説明した」と続けた。

そして「まず、やらなきゃいけないことが山積みになる。しかも期日が迫っている。とにかく早く終わらせなきゃならない。そうなると、決まってボクは食べなくなる。口にするものは水だけ。不思議なもので、しばらくすると頭が異常に冴えてくる。集中力は爆上がりする。集中力が上がると、眠気も空腹もどこかへ消える。気がつくと、徹夜が続く。眠いとかそんな感覚は消えて、気がつけば朝を迎えて次の仕事に向かう。そんな生活をしていると、体重は勝手に落ちる。今日で一週間。4〜5kgぐらいは勝手に落ちた。と答えた。すると、『出来るかぁ！！参考になんねぇわ！』とキレられた」と仲間とのやり取りをまじえ、独自の“方法”を説明した。

その上で「いやいや、聞いといてそりゃないだろうと思ったが。ボクも痩せようと思ってやってるわけじゃない。ただ昔から、面白いなと思うことがある。人間ってのは、食欲や睡眠欲が一番強いと思いがちだ。だが、もっと強いものがある。それは、何かに没頭している時の集中力。好きなことに夢中になっている時、人は時間を忘れる。やるべきことに追われている時、人は空腹を忘れる。そして、目の前のことに完全に集中している時、眠ることも忘れる。もちろん、参考にはならない。だから、『参考になんねえわ！』という彼の一言が、たぶん正しい」としめくくった。