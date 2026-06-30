人と人との絆を深めるものは、『声かけ』なのかもしれません。漫画家の杉村さんが『おばあちゃんin玄関に気づいた！』と称して投稿した作品では、作者とその祖母の何気ない日常のやり取りが描かれています。同作はX（旧Twitter）に投稿されると、約1.2万いいねもの注目を集めました。



【漫画】『おばあちゃんin玄関に気づいた！』（全編を読む）

小学生のころの作者は、いつも出かける際には祖母へ声をかけていました。すると、祖母は玄関まで一緒に付いてきて「そのくつ、すてきな色ね」と作者に話しかけます。



しかし、作者は中学生になると反抗期になり、祖母へ話しかけずに家を出ようとします。それでも祖母は玄関前にやってきて、「今日の髪型、おしゃれね」と作者に声をかけるのです。



高校生になっても祖母は変わらず玄関前にやってきて、作者の服を褒めます。しかし数年後、祖母は亡くなってしまいました。玄関の前に座っても、今となっては誰も声をかけてくれる人はいません。



作者は、なぜ祖母は毎日玄関まで来てくれていたのかを考えました。家の外の世界に出ると、車や人など色々なことに気を付ける必要があります。つまり、外の世界では家のなかよりも『強い自分』でいなければならないのです。



祖母は、いつも家と外の境界線である『玄関』でポジティブな言葉をかけてくれました。その声かけのおかげで、作者は少しだけ強くなれて外の世界へ飛び出せたのかもしれない、と考えるのでした。



読者からは「褒めるって素敵！」「自分も前向きな声かけを心がけようと思う」などの声があがっています。そこで、作者の杉村さんに話を聞きました。



自分の心の支えの原点を思い出す意味で描いた

―同作を描いたきっかけについて教えてください



我々夫婦には子どもがおらず、さらに二人ともうつや不眠など心身の不調に悩んでおります。そんななかでの、自分の心の支えの原点を思い出す意味で、私を育ててくれたおばあちゃんの話を描きました。



―普段のおばあちゃんは、どのような人物だったのでしょうか？



おばあちゃんは戦後にジャズミュージシャンと結婚し、3人子どもをもうけ、そして離婚し、女手ひとつで子どもたちを育てました。大変苦労が多かった人です。なので、厳しさも優しさも、そして「人として大切なこと」を理解している人でした。



―おばあちゃんとの絆も素晴らしい作品でしたが、奥様との絆も分かる素晴らしい作品でした



ほかにも妻を含めた私の家族についての漫画、メンタルヘルスについての漫画、あと私は学生のころ不良だったので、不良をモチーフにした漫画などを描いています。すべてに共通するテーマは「生きづらさ」と「安心できる場所」です。よければ見てもらえたら嬉しいです。



（海川 まこと／漫画収集家）