モンゴル産馬レバーを自社基準で加工！ シズオカミート「The Liver 特選馬レバ刺し」

記事ポイント The Liver累計10,000パック突破キャンペーン特選馬レバ刺し150gが3,480円で販売モンゴル直輸入の生食用馬レバー The Liver累計10,000パック突破キャンペーン特選馬レバ刺し150gが3,480円で販売モンゴル直輸入の生食用馬レバー

シズオカミートが運営する馬レバー専門ブランド「The Liver」は、看板商品「特選馬レバ刺し」の累計販売数がサイトリニューアル後10,000パックを突破したことを記念し、期間・数量限定の特別キャンペーンを開催します。

2026年6月29日(月)より、「特選馬レバ刺し 150g(50g×3パック)」は約30％OFFの3,480円(税込・送料込)で販売されます。

シズオカミート「The Liver 特選馬レバ刺し」

商品名：The Liver 特選馬レバ刺し内容量：150g(約50g×3パック)※専用タレ付き通常価格：4,980円(税込・送料込)キャンペーン価格：3,480円(税込・送料込)割引額：約30％OFFの1,500円引き販売期間：2026年6月29日(月)〜7月7日(火)賞味期限：製造日より冷凍で365日(出荷日より180日以上保障)保存方法：冷凍(-18度以下で保管下さい)販売数量：お1人様3セットまで

「The Liver」は、生レバーを愛する方々に向けて、馬レバーを専門に取り扱うブランドとして誕生しました。

「特選馬レバ刺し」は、厳選した馬レバーを急速冷凍し、鮮度を保ったまま届ける看板商品です。

レバー特有の濃厚な旨味と、コリッとした独特の食感を味わえます。

モンゴルより直輸入する生食用馬レバー

「The Liver」では、モンゴルより高品質な生食用馬レバーを自社にて直輸入しています。

モンゴル国内で買い付けから輸出まで、自社によるコールドチェーン一貫管理を実現しています。

馬レバーは一頭から採れる量が非常に少ない希少部位です。

衛生管理に基づいて製造される馬レバー

自社グループで所有する馬肉専用工場では、生食用馬刺しを製造する専用ラインがあります。

厚生労働省のガイドラインに沿った衛生管理に基づいて製造されています。

牛レバーの生食提供が禁止されて以降も、生レバー特有の食感や濃厚な味わいを求める声が存在しています。

SNSを中心に広がった口コミ

SNSを中心に口コミが広がり、特にTikTokでは投稿が相次いでいます。

「まるで昔の牛レバーのよう」「臭みがなく食べやすい」「レバーが苦手だったのに食べられた」といった声が紹介されています。

2026年2月のサイトリニューアル後より販売数が加速し、わずか3か月で累計販売10,000パックを突破しました。

専用タレ付きの3パックセット

「特選馬レバ刺し」は、約50gずつの3パックセットです。

初めての方でも食べやすいよう、専用タレが付いています。

解凍方法とお召し上がり方は、別紙のガイドに記載されています。

1週間限定の感謝セール

開催理由：サイトリニューアル後の累計販売10,000パック突破販売期間：2026年6月29日(月)〜7月7日(火)販売価格：3,480円(税込・送料込)購入上限：お1人様3セットまで終了条件：予定数量に達し次第終了

今回のキャンペーンは、累計販売10,000パック突破への感謝を込めて実施される過去最大級の特別企画です。

馬レバーは供給量そのものが限られる希少食材のため、予定数量に達し次第終了となります。

濃厚な旨味とコリッとした食感を、専用タレ付きの3パックで味わえます。

モンゴルより直輸入した生食用馬レバーを、冷凍保存とガイド付きで楽しめるセットです。

シズオカミート「The Liver 特選馬レバ刺し」の紹介でした。

よくある質問

Q. 「The Liver 特選馬レバ刺し」のキャンペーン価格はいくらですか？

A. 通常価格4,980円(税込・送料込)の「特選馬レバ刺し 150g(50g×3パック)」が、約30％OFFの3,480円(税込・送料込)で販売されます。

Q. 販売期間はいつからいつまでですか？

A. 販売期間は2026年6月29日(月)〜7月7日(火)です。

馬レバーは供給量そのものが限られる希少食材のため、予定数量に達し次第終了となります。

Q. セット内容には何が含まれますか？

A. 内容量は150g(約50g×3パック)で、専用タレ付きです。

解凍方法とお召し上がり方は別紙でガイドが付属します。

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