ブラジル相手に1点リードも…日本代表は前半でボランチ2枚が揃ってイエローカードを貰う
[6.29 W杯決勝T1回戦 ブラジル - 日本 ヒューストン]
ブラジル代表と対戦する日本代表だが、MF佐野海舟が前半12分に早くもイエローカードを貰った。FWビニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)に対しての警告で、ボールを奪いあった際に、佐野の足裏がビニシウスの足首付近に入ってしまった。
さらに前半終了間際にはカウンターを防ぐ際にMF鎌田大地がMFブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)と止める際にファウル。このプレーにもイエローカードが出た。前半29分に佐野のゴールで先制した日本だが、ボランチ2枚が揃ってイエローカードを貰っていることは、やや気がかりだ。
ブラジル代表と対戦する日本代表だが、MF佐野海舟が前半12分に早くもイエローカードを貰った。FWビニシウス・ジュニオール(レアル・マドリー)に対しての警告で、ボールを奪いあった際に、佐野の足裏がビニシウスの足首付近に入ってしまった。
さらに前半終了間際にはカウンターを防ぐ際にMF鎌田大地がMFブルーノ・ギマランイス(ニューカッスル)と止める際にファウル。このプレーにもイエローカードが出た。前半29分に佐野のゴールで先制した日本だが、ボランチ2枚が揃ってイエローカードを貰っていることは、やや気がかりだ。