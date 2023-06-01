「ファウル、ファウル、レフェリー！」解説の本田圭佑がブラジル戦でもアクセル全開！ 印象的な言葉を連発「オッケー、悪くない」「勝負しろ」【Ｗ杯】
森保一監督が率いる日本代表は現地６月29日、北中米ワールドカップのラウンド32でブラジル代表とヒューストン・スタジアムで対戦している。
立ち上がりから緊迫した展開が続く一戦。その試合を大いに盛り上げているのが、NHK BSの中継で解説を務める本田圭佑だ。
熱い語りでお馴染みの本田は、この日もアクセル全開。「そこで一回、作れライン」「オッケー、悪くない」「イエス、ナイス、さすが」「そうそう、それでいい」「いいよ、いいよ」「慌てるな」「おしおしおし」などと印象的な発言を連発した。
さらに「勝負しろ」「ファウル、ファウル、レフェリー！」「これ大きいよ」「今のめちゃ惜しい！」「そこ空いてる」「もうイエロー？」など、自身も一緒にピッチに立っているかのような語りで熱さが伝わってくる。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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立ち上がりから緊迫した展開が続く一戦。その試合を大いに盛り上げているのが、NHK BSの中継で解説を務める本田圭佑だ。
熱い語りでお馴染みの本田は、この日もアクセル全開。「そこで一回、作れライン」「オッケー、悪くない」「イエス、ナイス、さすが」「そうそう、それでいい」「いいよ、いいよ」「慌てるな」「おしおしおし」などと印象的な発言を連発した。
さらに「勝負しろ」「ファウル、ファウル、レフェリー！」「これ大きいよ」「今のめちゃ惜しい！」「そこ空いてる」「もうイエロー？」など、自身も一緒にピッチに立っているかのような語りで熱さが伝わってくる。
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